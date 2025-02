Új brüsszeli kamubizottság, újabb kettős mérce

Ahogy ez korábban is megtörtént, a Fidesz és a KDNP mellett számos európai jobboldali pártot is a soraiban tudó Patrióták Európáért képviselőcsoportot – az EP harmadik legnagyobb frakcióját – a brüsszeli fősodorbeli erők ezúttal is háttérbe szorították, leszavazva a patrióták jelöltjeit.

Így például a különbizottság első alelnöke a Demokratikus Koalíció mindössze kétfős küldöttségének politikusa, Molnár Csaba lett. (A Fidesz–KDNP-nek 11 EP-képviselője van.) Különbizottsági elnöknek a francia liberális Nathalie Loiseau-t választották, miközben az európai polgárok a 2024-es EP-választásokon a patriótákat nagyobb számban választották a liberálisoknál.

(Magyarországról pedig a Momentum be sem került utóbbiak padsoraiba.) Az Euronews hírcsatorna is felhívja rá a figyelmet, hogy bírálatok érték a testület létrehozását, demokráciaellenességgel vádolva annak lebonyolítását.

„A demokrácia védelme tegnap ott kezdődött, hogy megint erővel szegték meg az Európai Parlament szabályait. Egy újabb zártajtós nagykoalíciós alkuval megint kizárták a Patrióta frakciót szakbizottsági pozíciókból, miközben a parlament szabályai előírják az arányosságot. Ez eddig a szokásos ügymenet. Az sem túl meglepő, hogy az új szakbizottsági vezetők jelentős része az úgynevezett European Council on Foreign Relations nevű szervezethez kötődik. Ki nem találnátok, hogy ezt melyik magyar származású filantróp milliárdos pénzeli. Ha valaki azt mondaná, hogy Sorosék intéztek maguknak egy zsebbizottságot, nem lenne teljesen túlzó” – írta Facebook-bejegyzésében Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő.