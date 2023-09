Milliárdok Amerikából: hazaárulás miatt jelentették fel Korányi Dávidékat

Az ismert feljelentő beadványában emlékeztetett: hazaárulás bűntettét az a magyar állampolgár követi el, aki Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének megsértése céljából külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn.

Utóbbi bűncselekményre egyébként a napokban ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász is felhívta a figyelmet a Hír TV Napi aktuális című műsorában.

Külföldi milliárdok a magyar ellenzéknek

Ismert, a dollárbaloldal botránya tavaly augusztusban robbant ki, amikor Márki-Zay Péter, az ellenzék egykori közös miniszterelnök-jelöltje a Magyar Hang Gulyáságyú című podcastjében arról számolt be, hogy még június közepén is érkezett több száz millió forintos támogatás az Egyesült Államokból. Márki-Zay elárulta, hogy a Karácsony Gergely volt tanácsadója, Korányi Dávid által fémjelzett Action for Democracy nevű amerikai alapítvány egy tételben küldte ezt az összeget, de azt állította, hogy korábban más utalások is jöttek ettől a szervezettől.