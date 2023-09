Íme az első ember, aki megköszönte a guruló dollárokat

Hálátlan szerep jutott a magyar politikában Korányi Dávidnak, Bajnai és Karácsony korábbi tanácsadójának, pedig nagyon igyekezett. Miközben New Yorkból szervezte a budapesti városdiplomáciát, és rossz nyelvek szerint segített tető alá hozni Márki-Zay Péter és Kész Zoltán amerikai útját, aközben pihenni sem maradt ideje. Ezután ugyanis mikroadományozók garmadájától – az Action for Democracy honlapja szerint összesen 11 embertől – tízmillió dollárt gyűjtött össze, amiből kis híján kilencmilliót át is utalt a hazai baloldalhoz köthető szervezeteknek, hogy legyen miből kampányolni.

Megvolt minden: pénz, paripa, fegyver. Felturbózták a lejárató portálokat (Ezalényeg.hu), pörögtek százmilliókból a Facebook-hirdetések, 350 ezer guriga vécépapírt gyártattak le Orbán Viktor-idézetekkel, csillogtak a kampánytollak a napsütésben, az ellenzéki nagygyűléseken pedig pazar hangosítás mellett düböröghetett fel Márki-Zay Péter torkából megannyiszor a kedvenc kifejezése: „aberráltak”. És mégis, annyi vér, áldozat és megfeszített munka után jött április 3., amikor a baloldalra akkora zakót varrtak, hogy a Holdról is látszott.

Aztán elkezdtek kiderülni a stiklik, nevezetesen, hogy hány milliárd forinttal tömték ki Márki-Zay Péter mozgalmát, a DK-közeli üzletember, Páva Zoltán cégeit, és Korányi Dávid egykori főnökeinek, barátainak DatAdat nevű cégét.