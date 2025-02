Rapid délutáni friss – Különös referenciák a fővárosban, közben a gall kakas a saját szemétdombján kapirgál + videó

Sorra derülnek ki a gyanús ügyek a fővárosban, most a BKK hajótenderével kapcsolatban derült ki, hogy feltehetően hamis referenciákat adott be egy pályázó. A Magyar Nemzet már évekkel korábban írt az ügyről, amit felidéztek kollégáink.

A két újságíró hosszan beszélt a külpolitikai témánkról is, ugyanis Rijádban tárgyal az orosz és az amerikai fél a háború lezárásáról és annak előkészületeiről. Az európai vezetőket erre az eseményre nem hívták meg, ezért Macron francia elnök mondhatni válságtanácskozásra hívta meg az uniós vezetőket. Kollégáink szerint a béketárgyalások lényege, amit Ukrajnának is el kell fogadnia, hogy az ország nem lesz tagja a NATO-nak, és bizonyos területeiről is le kell mondania. Szentesi Zöldi László szerint még idén nyár előtt megszülethetnek a megállapodások.