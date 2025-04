Akár harminc fok is lehet ma, a tavaszi szünet első napján

Átmenetileg csökken a felhőzet, több órára is kisüthet a nap, majd délnyugat felől erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és délutántól előbb a Dunántúlon, majd keletebbre is egyre több helyen várhatóak záporok, zivatarok, amelyek estétől rendszerbe is szerveződhetnek – írja előrejelzésében a HungaroMet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 24 és 30 fok között várható. Fotó: HungaroMet

A tájékoztatás szerint a déli, délkeleti szél napközben csaknem országszerte élénk, több helyen erős lesz, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 24 és 30 fok között várható. Késő estére 14 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet.

Borítókép: illusztráció (Forrás: Pexels)