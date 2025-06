Borzalmas dolog áll a két egri kisfiú eltűnése mögött az eltűntkutató szerint

„Otthon a viselkedésükön nem vettek észre semmit, majd egy tanár közölte velük a kihallgatás során, hogy mostanában figyelemzavarosak voltak és romlott a teljesítményük is. Ám mindezt az eltűnés előttig nem jelentették a szülőknek” – mondta Nagy Laci. A fiúkat végül Szombathelyen találták meg. „Ha még több idő eltelik, akár külföldre is ki tudtak volna jutni… – fogalmazott az eltűntkereső, Nagy Laci a BorsOnline cikkében, amelyben többet is megtudhat az ügy részleteiről.