Gyertyagyújtással emlékeztek az 1956-os hősökre a Terror Házánál

A könyvek visszahívása miatt is vita robbant ki
Októberben újabb konfliktus alakult ki a Terror Háza körül, miután Schmidt Mária arról számolt be, hogy visszahívják a könyvesboltokból a múzeumot korábban működtető Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány gondozásában megjelent köteteket. A volt főigazgató élesen bírálta az intézkedést, és a kommunista diktatúra idején titokban terjesztett szamizdatkiadványok sorsát idézte fel. Schmidt Mária arra várt választ Tarr Zoltántól, hogy mi indokolja a könyvek visszahívását.
A Terror Háza Múzeum az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulóját a korábbi vezető menesztését és az intézmény működését érintő viták közepette ünnepli. Az Andrássy út 60. szám alatt tartott gyertyagyújtás ugyanakkor ezúttal is a forradalom hőseiről és a kommunista megtorlások áldozatairól való megemlékezésre ad alkalmat.