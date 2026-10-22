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Gyertyagyújtással emlékeztek az 1956-os hősökre a Terror Házánál

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Gyertyagyújtással tisztelegtek csütörtök délután a Terror Háza Múzeumnál az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei és áldozatai előtt. Az Andrássy út 60. szám alatt álló épületnél évről évre megemlékeznek azokról, akik életüket adták Magyarország szabadságáért 1956-ban. Az idei eseménynek különös aktualitást ad, hogy az elmúlt hetekben komoly viták alakultak ki a múzeum körül: Schmidt Mária korábbi főigazgatót menesztették, az intézményt átmenetileg bezárták, és az egykori fenntartó alapítvány könyveinek forgalmazását is felfüggesztették.

Pámer Dávid
2026. 10. 22. 16:13
Megemlékezés a Terror Házánál. Fotó: FOTÓ: POLYÁK ATTILA
Terror háza gyertyagyújtás
Hősökre és az áldozatokra emlékeznek. Fotó: Polyák Attila

A könyvek visszahívása miatt is vita robbant ki

Októberben újabb konfliktus alakult ki a Terror Háza körül, miután Schmidt Mária arról számolt be, hogy visszahívják a könyvesboltokból a múzeumot korábban működtető Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány gondozásában megjelent köteteket. A volt főigazgató élesen bírálta az intézkedést, és a kommunista diktatúra idején titokban terjesztett szamizdatkiadványok sorsát idézte fel. Schmidt Mária arra várt választ Tarr Zoltántól, hogy mi indokolja a könyvek visszahívását. 

A Terror Háza Múzeum az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulóját a korábbi vezető menesztését és az intézmény működését érintő viták közepette ünnepli. Az Andrássy út 60. szám alatt tartott gyertyagyújtás ugyanakkor ezúttal is a forradalom hőseiről és a kommunista megtorlások áldozatairól való megemlékezésre ad alkalmat.

 

terror háza múzeumforradalomschmidt máriaSzóljon hozzá!

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