Gyertyagyújtással emlékeztek az 1956-os hősökre a Terror Házánál

Hősökre és az áldozatokra emlékeznek. Fotó: Polyák Attila

A könyvek visszahívása miatt is vita robbant ki

Októberben újabb konfliktus alakult ki a Terror Háza körül, miután Schmidt Mária arról számolt be, hogy visszahívják a könyvesboltokból a múzeumot korábban működtető Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány gondozásában megjelent köteteket. A volt főigazgató élesen bírálta az intézkedést, és a kommunista diktatúra idején titokban terjesztett szamizdatkiadványok sorsát idézte fel. Schmidt Mária arra várt választ Tarr Zoltántól, hogy mi indokolja a könyvek visszahívását.