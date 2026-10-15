Borítókép: Illusztráció (Fotó: Csudai Sándor)
Új jogutód, régi könyvek: ezért kerültek le a polcokról a Terror Háza kötetei
A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium szerint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszűnése miatt vált szükségessé a korábban a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány gondozásában megjelent könyvek terjesztési jogainak rendezésére és a szerződések megújítása. A tárca szerint ezért átmenetileg szünetel a kötetek értékesítése, így több könyvesbolt, köztük a Terror Háza Múzeum ajándékboltja sem árusíthatja az érintett kiadványokat.
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