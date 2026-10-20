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Baka András kisebbségben: ezt gondolják a magyarok az '56-os sortűzekről

Baka András kisebbségben: ezt gondolják a magyarok az '56-os sortűzekről

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Nagy Imréről 64, Kádár Jánosról csak a magyarok 41 százalékának van pozitív véleménye. A volt pártfőtitkárt a tiszások és a fideszesek is azonosan értékelik. Az 1956-os forradalom utáni sortüzek elkövetőinek élethosszig tartó felelősségét is ugyanolyan arányban támogatja a két politikai tábor (71, illetve 70 százalék) a Nézőpont Intézet 2026 októberi felmérése szerint.

Gábor Márton
2026. 10. 20. 10:06
Baka András köztársasági elnök kiáll korábbi döntése mellett, amit a sortűzperek kapcsán hozott. Fotó: Kőrös Gábor / 24.hu

A köztársasági elnök egy tegnapi interjúban is megerősítette, tartja az álláspontját. Az interjúban felvetették, hogy magyarként talán helyesebb lett volna a forradalmárok mellett dönteni. – Ilyenkor nem arról van szó, hogy magyar vagyok-e vagy sem, hanem egy jogi helyzetről, amelyet semlegesen kell elbírálni. Annál is inkább, mert a nemzetközi bíróság döntése precedensértékű Európában, alapul szolgál a nemzeti bíróságok hasonló ügyeinek eldöntéséhez – érvelt akkori döntése mellett Baka. 

Ez az álláspont a felmérés szerint jelenleg nem tükrözi a magyar társadalom többségének a véleményét, 71 százalék egyetért ugyanis azzal, hogy az 1956-os forradalmárok ellen több helyen, a kommunista hatalom képviselői által elrendelt „sortüzek elkövetői halálukig felelősségre vonhatóak legyenek”. Ahogy Kádár megítélésében, ebben is egyetértenek a tiszások (70 százalékuk) és a fideszesek (71 százalékuk), de különösen is a mihazánkosok (81 százalékuk).

 

Borítókép: Mráz Ágoston Sámuel/Nézőpont Intézet (Fotó: Katona Vanda/Magyar Nemzet)

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