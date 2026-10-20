Baka András kisebbségben: ezt gondolják a magyarok az '56-os sortűzekről

A köztársasági elnök egy tegnapi interjúban is megerősítette, tartja az álláspontját. Az interjúban felvetették, hogy magyarként talán helyesebb lett volna a forradalmárok mellett dönteni. – Ilyenkor nem arról van szó, hogy magyar vagyok-e vagy sem, hanem egy jogi helyzetről, amelyet semlegesen kell elbírálni. Annál is inkább, mert a nemzetközi bíróság döntése precedensértékű Európában, alapul szolgál a nemzeti bíróságok hasonló ügyeinek eldöntéséhez – érvelt akkori döntése mellett Baka.

Ez az álláspont a felmérés szerint jelenleg nem tükrözi a magyar társadalom többségének a véleményét, 71 százalék egyetért ugyanis azzal, hogy az 1956-os forradalmárok ellen több helyen, a kommunista hatalom képviselői által elrendelt „sortüzek elkövetői halálukig felelősségre vonhatóak legyenek”. Ahogy Kádár megítélésében, ebben is egyetértenek a tiszások (70 százalékuk) és a fideszesek (71 százalékuk), de különösen is a mihazánkosok (81 százalékuk).