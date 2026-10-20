Baranyi László, '56-os szabadságharcos kapta kapta a Polgári Magyarországért díjat

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A színművész már Budapest ostromában is harcolt a védők oldalán 1944-ben, most díjat kapott.

Gábor Márton
2026. 10. 20. 17:43
Fotó: Mirkó István

Hozzátette, a forradalom leverését követően csupán annak köszönhetően menekült meg a megtorlástól, mert a fehér könyvben hibásan tüntették fel a nevét, lehagyták az i betűt a végéről, és valaki két ékezettel Bárány Lászlóra keresztelte át. 

Polgári Magyarországért Díj
Fotó: Mirkó István

A Polgári Magyarországért Alapítvány elismerését minden évben olyan személynek vagy közösségnek adományozzák, aki/amely tudományos, közéleti, művészeti, karitatív tevékenységével olyan maradandó szellemi, emberi értékeket hozott létre, mellyel Magyarországot, a magyarságot, annak valamely közösségét gazdagította, megerősödését az európai közösségen belül hitelesen, szakszerűen és hatásosan elősegítette, valamint tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget, magánszemély esetén tevékenysége hangsúlyosan közösségépítő.

Baranyi László életútja szorosan összefonódik a 20. századi magyar történelemmel. Tizenhét évesen Budapest ostromának résztvevője volt, 1956-ban pedig igazolt nemzetőrként vett részt a forradalomban. Később évtizedeken át színpadon és filmen dolgozott; a nagyközönség leginkább a Família Kft. Nagypapájaként ismeri.

Borítókép: Baranyi László, a Polgári Magyarországért Díj díjazottja (Fotó: Mirkó István)

Kövér Lászlóterror háza múzeumbaranyi lászlópolgári magyarországért díjatSzóljon hozzá!

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