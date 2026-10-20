Baranyi László, '56-os szabadságharcos kapta kapta a Polgári Magyarországért díjat

Hozzátette, a forradalom leverését követően csupán annak köszönhetően menekült meg a megtorlástól, mert a fehér könyvben hibásan tüntették fel a nevét, lehagyták az i betűt a végéről, és valaki két ékezettel Bárány Lászlóra keresztelte át.

Fotó: Mirkó István

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