Borítókép: Matolcsy György, a jegybank korábbi elnöke (Fotó: Nagy Béla)
Megszólalt a Fidesz Matolcsy György letartóztatása kapcsán
A Fidesz szerint alapvető érdek, hogy az MNB alapítványainak gazdálkodásával kapcsolatos valamennyi kérdés tisztázódjon, ugyanakkor mindenkit megillet az ártatlanság vélelme és a tisztességes eljáráshoz való jog.
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