Borítókép: Matolcsy György (Fotó: Kallus György)
Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt
Az MNB egykori elnökét a reggeli órákban őrizetbe vették, ügyvédjének közlése szerint többek között jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével gyanúsítják.
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