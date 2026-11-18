Az ügyben különösen érdekes az ingatlan értékbecslése. A Magyar Nemzet korábbi beszámolója szerint a hivatal által megrendelt szakvélemény havi 685 ezer forintra értékelte a bérleményt, áfa és rezsi nélkül. A két összeg azonban nem hasonlítható össze közvetlenül, hiszen eltérő adótartalommal és költségelszámolással szerepelnek. Az értékbecslés részletes megismerése mindenesetre indokolt lehet annak megítéléséhez, hogy a megállapított bérleti díj mennyire tükrözi az ingatlan tényleges értékét.

Bódis Kriszta képviselő esetében a VIII. kerületi Bacsó Béla utcában bérelnek egy 68 négyzetméteres irodát. A DYG Construction Kft.-vel kötött szerződés alapján a havi nettó bérleti díj 692 485 forint, bruttó 879 456 forint.

A díj a közüzemi költségeket is tartalmazza. A szerződés 2026. augusztus 3-án lépett hatályba.

A szerződéshez értékbecslést is csatoltak. A hivatal egy közérdekű adatigénylésre adott válaszában azt közölte, hogy az iroda kiválasztása a képviselő feladata volt, a szerződést pedig a vonatkozó törvényi rendelkezések alapján kötötték meg.

Mindeközben a miniszterelnökség augusztus 1-jétől hivatali lakást bérel Bódis Kriszta nemzeti társadalompolitikai stratégiáért felelős kormánybiztosnak havi bruttó 360 ezer forintért. A szerződés 2030. május 31-ig, de legfeljebb Bódis Kriszta kormánybiztosi jogviszonya fennállásáig érvényes.

Balajti István vecsési képviselő irodája szintén érdekes példája a bérlemények sokféleségének. A Hivatal a Földfém Kft.-től bérel neki egy 102,5 négyzetméteres földszinti helyiséget a Dózsa György úton. Az ingatlan a vállalkozás több mint 40 ezer négyzetméteres ipari telephelyén található, ahol egyebek mellett gépgyártó üzemek és raktárak működnek.

A havi nettó bérleti díj 532 056 forint, bruttó összege 675 711 forint.

A szegedi irodabérletek között is találni nagyobb értékű szerződést. Három képviselő közösen használ egy 308 négyzetméteres irodát, amelynek havi bérleti díja megközelítőleg 2,7 millió forint. Ez képviselőnként számolva havi 900 ezer forintos kiadást jelent. A dokumentumok további szokatlan megoldásokat is feltárnak. Halmai Ferenc például ugyanazon jászberényi címen két, egymás melletti, 38 és 27 négyzetméteres irodát bérel. Dúró Dórának Budapesten és Dombóváron is van képviselői irodája, míg más képviselők mindössze 16-17 négyzetméteres helyiségeket használnak.