Visszafelé sülne el a Tisza fegyvere

Magyar Péter számára rendkívül kényelmetlen helyzet lenne, ha behívnák a bizottság ülésére. Ez esetben egy számára kellemetlen téma, a saját felesége lehallgatása is újra terítékre kerülne, amit eddig sem tudott jól kezelni. Ha viszont nem megy el az ülésre, akkor komoly jogi következményekkel kellene szembenéznie.

A helyzet iróniája ebben az esetben az lenne, hogy visszafelé sülne el a tiszások fegyvere, mivel a rendkívül széles jogkörökkel felruházott vizsgálóbizottságot kifejezetten az ellenzék vegzálására hívták életre.

Az Országgyűlés júniusban szavazta meg a vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabbá tételéről szóló tiszás javaslatot, aminek értemében a politikai testületek már-már bíróságként működnének. A büntető törvénykönyv módosítása értelmében, aki szándékosan, alapos indok nélkül nem tesz eleget az együttműködési kötelezettségének, és ezzel akadályozza egy parlamenti bizottság munkáját, vétséget követne el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel lenne büntethető. A tervezet pénzbírságot is bevezet azokkal szemben, akik önhibájukból nem jelennek meg a vizsgálóbizottság előtt. Az első mulasztás után százezer forintot, a második után egymillió forintot kellene fizetni, harmadik alkalommal pedig az egymilliós bírság mellett a bizottság elnöke az érintett elővezetését is elrendelhetné.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben (Fotó: Hatlaczki Balázs)