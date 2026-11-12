Gyurcsány embere volt, Magyar Péter győzelmén örömködött, most a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke lenne

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A négy évvel ezelőtti kudarc után Horváth Lóránt ismét elindul a Budapesti Ügyvédi Kamara (BÜK) elnöki posztjáért. Az aranykonvoj ügyben az ukránokat védő ügyvéd az utóbbi hónapokban azzal szerzett magának hírnevet, hogy többször is arról beszélt, hogy az üggyel összefüggésben le kellene tartóztatni Orbán Viktor volt miniszterelnököt. De az is megjegyzendő, hogy az idén áprilisban a Tisza Párt választási győzelmének örvendő Horváth két évtizeddel ezelőtt Gyurcsány Ferenc akkori kormányfő környezetében volt aktív.

Máté Patrik
2026. 11. 12. 5:20
Gyurcsány embere volt, Magyar Péter győzelmén örömködött, most a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke lenne
Horváth Lóránt ügyvéd Fotó: Facebook/Horváth Lóránt

Míg egy októberi interjúrészletben arról értekezett a volt miniszterelnök szerepéről az aranykonvoj ügyben, hogy „különböző szerveknek a legfelsőbb vezetői kaptak egy utasítást valakitől, aki nagy valószínűséggel Orbán Viktor”.

Tekintélyromboló megszólalások

A BÜK elnökválasztási krónikájához tartozik, hogy a minap a kamara előzetes fegyelmi eljárást indított Horváth Lóránt ellen. 

Az eljárás azután indult el, hogy Lajtár István, a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbbügyész-helyettes fegyelmi bejelentést tett Tóth M. Gábor elnöknél. A bejelentés szerint ugyanis Horváth nyilatkozatai megingatják az ügyészi szervezetbe vetett közbizalmat, rombolják az ügyészség tekintélyét, és veszélyeztetik a büntetőeljárások eredményes lefolytatását. Egyébként Lajtár István október közepén függesztette fel állásából Horváth védencét, Fürcht Pált, mert a volt főügyész egy folyamatban lévő büntetőügyről hozott nyilvánosságra információkat. De az ügyben fegyelmi eljárást is indítottak Fürcht ellen. Ezután Horváth tudatta, hogy mindent el fog követni azért, hogy az Aranykonvoj ügy Legfőbb Ügyészségi vonatkozásai kiderüljenek.

Befolyásolási kísérlet a legfőbb ügyész megválasztására

Baka András köztársasági elnök szeptember 21-én jelentette be, hogy Szathmáry Zoltánt javasolja az ügyészség élére. Erre a hírre rendkívül indulatosan reagált Horváth Lóránt, aki az elmondása szerint döbbenten olvasta, hogy az államfő Szathmáryt jelölte legfőbb ügyésznek. Miután a parlament tiszás többsége leszavazta a jelöltet, Baka arról beszélt, hogy

a jelölés folyamán rendkívül erős befolyásolási hullám volt, a jelöltről egyes ügyvédi irodák perbeli pozícióik erősítésére minden eszközt felhasználtak.

Mindez pedig azért érdekes, mert kiderült, hogy Szathmáry Zoltán testvére is érintett az aranykonvoj ügyben, amelyben az ukránok védelmét éppen Horváth Lóránt látja el.

 Baka elmondása szerint már a jelöléskor tudott a testvér érintettségéről, a hozzá eljutott információk alapján azonban más kép alakult ki benne az ügyről, mint a nyilvánosságban. 

Örömködés április 12-én

Az már csak apró érdekesség Horváth politikai élettörténetében, hogy két nappal az április 12-i választás előtt arról értekezett, hogy sem a Tisza párthoz, sem más pártokhoz nem fűzi semmilyen politikai viszony. Azonban a választás estéjén több bejegyzésen keresztül örömködött, miután biztossá vált Magyar Péterék győzelme.

Borítókép: Horváth Lóránt ügyvéd (Forrás: Facebook)

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