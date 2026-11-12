Gyurcsány embere volt, Magyar Péter győzelmén örömködött, most a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke lenne

Míg egy októberi interjúrészletben arról értekezett a volt miniszterelnök szerepéről az aranykonvoj ügyben, hogy „különböző szerveknek a legfelsőbb vezetői kaptak egy utasítást valakitől, aki nagy valószínűséggel Orbán Viktor”.

Tekintélyromboló megszólalások

A BÜK elnökválasztási krónikájához tartozik, hogy a minap a kamara előzetes fegyelmi eljárást indított Horváth Lóránt ellen.

Az eljárás azután indult el, hogy Lajtár István, a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbbügyész-helyettes fegyelmi bejelentést tett Tóth M. Gábor elnöknél. A bejelentés szerint ugyanis Horváth nyilatkozatai megingatják az ügyészi szervezetbe vetett közbizalmat, rombolják az ügyészség tekintélyét, és veszélyeztetik a büntetőeljárások eredményes lefolytatását. Egyébként Lajtár István október közepén függesztette fel állásából Horváth védencét, Fürcht Pált, mert a volt főügyész egy folyamatban lévő büntetőügyről hozott nyilvánosságra információkat. De az ügyben fegyelmi eljárást is indítottak Fürcht ellen. Ezután Horváth tudatta, hogy mindent el fog követni azért, hogy az Aranykonvoj ügy Legfőbb Ügyészségi vonatkozásai kiderüljenek.