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Újabb mélyütés Lannert Juditnak: épphogy kinevezték, máris lemond egy újabb tankerületi vezető

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Lemond. a Veszprémi Tankerület frissen kinevezett igazgatója Lannert Juditék eljárása miatt. Az oktatási miniszter mindeközben sikeresnek értékelte a tankerültei vezetők kiválasztását, dacára annak, hogy ketten még a munkába állás előtt visszaléptek. A miniszter ráadásul a közösségi oldalán közzétett videóban sem árult el pontos részleteket, így továbbra sem tudni, hogy milyen szempontrendszer alapján választották ki az új vezetőket.

Gidró Kriszta
2026. 11. 12. 11:24
Újabb mélyütés Lannert Juditnak: épphogy kinevezték, máris lemond egy újabb tankerületi vezető
Nem azt kapják a pedagógusok, amit ígértek nekik. Forrás: Facebook / Lannert Judit

Tovább titkolózik Lannert Judit

A miniszter magyarázkodása azonban megint nem tartalmaz semmilyen konkrétumot a pályáztatással kapcsolatban.

Lapunk korábban közérdekű adatigényléssel fordult a tárcához, hogy megtudjuk, pontosan milyen szabályok, szempontok és eljárások alapján választották ki a tankerületi központok igazgatóit. 

A Magyar Nemzet közérdekű adatigénylésében egyebek mellett azt kérte a minisztériumtól, hogy adja ki a tankerületi igazgatók kinevezésére, megbízására és felmentésére vonatkozó szabályzatokat, utasításokat és eljárásrendeket. Külön rákérdeztünk arra is, hogy alkalmaznak-e pontrendszert, pontozási táblázatot vagy más számszerűsített értékelési módszert a jelöltek elbírálásakor. Amennyiben igen, lapunk kérte az ehhez kapcsolódó dokumentumok, az egyes szempontokhoz rendelt pontértékek és azok súlyozásának kiadását is.

Nem kevésbé érdekes az sem, hogy ki hozza meg végső soron a döntést egy tankerületi igazgató kinevezéséről, illetve kik vesznek részt a jelöltek előzetes értékelésében, elbírálásában vagy esetleges rangsorolásában. A Magyar Nemzet arra is rákérdezett, működik-e e célból bizottság, grémium vagy munkacsoport, és ha igen, kik a tagjai, milyen szervezetet képviselnek, valamint milyen szabályok alapján működnek.

Lannert Judit a mostani videóban ugyan azt mondja, hogy a pályázatokat anonim módon értékelte egy öttagú, különböző szakterületek képviselőiből álló bizottság, ám az nem derül ki, hogy kik a tagok és milyen szakterületeket képviselnek pontosan. A páyázati értékelés esetében pedig azt mondja Lannert a videóban, hogy azokat választották ki, akik a szakmaiság, elfogadottság és becsületesség hármas elvárását tekintve a legjobban teljesítettek. De hogy ezt mikét értékelték, volt-e pontrendszer vagy bármi más objektív mérési módszer, az szintén nem derül ki.

Sikeres kiválasztás, ahol még a munkakezdés előtt visszalép a vezető?

A sikerességet megkérdőjelezi, hogy két újonnan kiválasztott vezető még a tényleges munkába állás előtt visszalépett. Horváth Szilárd Ernőt a Veszprémi Tankerületi Központ élére nevezték ki, de mégsem írta alá a kinevezését. A Konfronthoz most eljutott a levele is, amelyben a lemondásról ad tájékoztatást. Ebből az derült ki, hogy október 31-én még nem tudta, hogy másnaptól ő lesz-e a tankerületi vezető, vagy sem. Mint kiderült, a pályázatában leírta, hogy csak akkor vállalja a tankerület vezetését, ha az általa jelenleg irányított általános iskola működésében ez nem okoz zavart. Az igazgató hiányolta a megfelelő kommunikációt, a kérdések megválaszolását, mert a tájékoztatás fontos eleme az átláthatóságnak.

Balogh Tamás László, az Észak-Budapesti Tankerületi Központ kiválasztott vezetője pedig az első munkanapján, november 5-én lépett vissza.

Emellett több olyan tankerület is van, ahol maguk a pedagógusok árulták el, olyan vezetőt sikerült kiválasztani, akit lényegében senki nem támogat. 

A kiválasztási folyamattal kapcsolatban tett fel kérdéseket Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője is, aki hétvégi bejegyzésében az ezzel kapcsolatos dokumentumok nyilvánosságra hozatalát követelte. A frakcióvezető egyébként a szolnoki tankerület kapcsán szólalt fel, mint kiderült, ott 33 iskolából 30 az eddigi tankerületi vezetőt ajánlotta, mégsem őt választották meg.

 

lannert judittankerületi központpályázatKomment 1

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