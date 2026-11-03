„Egyszerűen csak tisztogatni akartak”– kihúzta a gyufát Lannert Judit a pedagógusoknál

„Egyszerűen csak tisztogatni akartak”

Mások ennél is tovább mentek, és kifejezetten politikai tisztogatást emlegettek.

Tisztogatás. Nyilván. Meg kell felelni az elvárásoknak. Csak azt nem veszik észre, hogy leginkább a saját elvárásaiknak akarnak megfelelni

– írta az egyik kommentelő.

A hozzászóló azt is kifogásolta, hogy a korábbi vezetőkről szerinte automatikusan feltételezhették, hogy a Fideszhez kötődnek, miközben a politikai hovatartozásukról valójában nem rendelkeznek megfelelő információval.

Mégis hogy gondolhatják, hogy itt minden középvezető a fidesz puszipajtása volt? Honnan gondolják azt, hogy itt a leváltottak mind fidesz szavazók voltak?

Szerinte a személycseréknek a szakmai munka is kárát láthatja, mert a leváltott vezetők között olyanok is lehetnek, akik jól végezték a feladatukat.

Egyszerűen csak tisztogatni akartak. Demonstrálni. Itt lövésük sem volt, hogy tényleg kit kéne, kit nem leváltani. És úgy rendesen kiöntötték a gyereket is a fürdővízzel.

A kommentelő a minisztérium működését is bírálta, megjegyezve, hogy szerinte a tárca vezetésében sincs meg a megfelelő szakmai háttér.