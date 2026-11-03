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„Egyszerűen csak tisztogatni akartak”– kihúzta a gyufát Lannert Judit a pedagógusoknál

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Felháborodott hozzászólások jelentek meg Lannert Judit bejegyzése alatt, amelyben az új tankerületi igazgatók kinevezését jelentette be. Többen politikai tisztogatást emlegetnek, mások azt kifogásolják, hogy a pedagógusok véleményét figyelmen kívül hagyva váltottak le olyan vezetőket is, akikkel az iskolák elégedettek voltak. Akadt, aki az egész kiválasztási folyamatot színielőadásnak nevezte, míg mások arra emlékeztettek, hogy a kampányban még a tankerületi rendszer megszüntetését ígérték.

Pámer Dávid
2026. 11. 03. 17:06
„Egyszerűen csak tisztogatni akartak”– kihúzta a gyufát Lannert Judit a pedagógusoknál
Nem azt kapják a pedagógusok, amit ígértek nekik. Forrás: Facebook / Lannert Judit

„Egyszerűen csak tisztogatni akartak”

Mások ennél is tovább mentek, és kifejezetten politikai tisztogatást emlegettek.

Tisztogatás. Nyilván. Meg kell felelni az elvárásoknak. Csak azt nem veszik észre, hogy leginkább a saját elvárásaiknak akarnak megfelelni

 – írta az egyik kommentelő.

 

A hozzászóló azt is kifogásolta, hogy a korábbi vezetőkről szerinte automatikusan feltételezhették, hogy a Fideszhez kötődnek, miközben a politikai hovatartozásukról valójában nem rendelkeznek megfelelő információval.

Mégis hogy gondolhatják, hogy itt minden középvezető a fidesz puszipajtása volt? Honnan gondolják azt, hogy itt a leváltottak mind fidesz szavazók voltak?

Szerinte a személycseréknek a szakmai munka is kárát láthatja, mert a leváltott vezetők között olyanok is lehetnek, akik jól végezték a feladatukat.

Egyszerűen csak tisztogatni akartak. Demonstrálni. Itt lövésük sem volt, hogy tényleg kit kéne, kit nem leváltani. És úgy rendesen kiöntötték a gyereket is a fürdővízzel.

A kommentelő a minisztérium működését is bírálta, megjegyezve, hogy szerinte a tárca vezetésében sincs meg a megfelelő szakmai háttér.

„A tankerületek megszüntetéséről volt szó a kampányban”

A hozzászólások másik visszatérő témája a korábbi politikai ígéretek számonkérése volt. Többen azt kifogásolták, hogy a tankerületi rendszer megszüntetése helyett annak új vezetőkkel történő továbbműködtetéséről született döntés. Egy másik hozzászóló ennél is rövidebben fogalmazta meg elégedetlenségét: 

Hol vannak az ígéretek??!

 

Akadt olyan is, aki a tájékoztatás körülményeit kifogásolta, és a korábbi politikai kommunikációra utalva bírálta a történteket.

Kár, hogy »A weboldal nem érhető el«. De miért is nem lep meg?! Juditka, nem volt jó az időzítés! A PR sem működik. Ja, és az oktatás sem.

 

 

„Felesleges intézményekre költi a pénzt”

A vezetőcserék mellett a tankerületi rendszer fenntartásának költségei is kritikát kaptak. Az egyik kommentelő szerint az oktatás minőségének javítása helyett továbbra is olyan intézményekre fordítanak jelentős összegeket, amelyek működését feleslegesnek tartja:

hát úgy tűnik ez a kormány is felesleges intézményekre költi a pénzt ahelyett, hogy javítaná az oktatás minőségét.

 

A hozzászóló a nevelést-oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérezését is szóba hozta.

60 tankerigazgató? az ő bérükből normálisan rendezni lehetne a NOKS-os dolgozók bérét.

A felvetés jól mutatja, hogy a tankerületi vezetők kinevezése körüli vita túlmutat az egyes személyi döntéseken. A kommentelők között olyanok is vannak, akik az oktatásirányítás egészének átalakítását, illetve az oktatásban dolgozók helyzetének javítását várnák a kormánytól.

A bejelentéshez érkezett bíráló hozzászólások alapján az elégedetlen megszólalók egy része nem látja a Lannert Judit által meghirdetett szakmai fordulatot. A leggyakrabban megfogalmazott kifogások szerint a pedagógusok véleményét nem vették figyelembe, jól működő vezetőket is leváltottak, miközben a tankerületi rendszer megszüntetésére vonatkozó korábbi ígéretek sem teljesültek.

 

pedagóguslannert judittankerületi rendszerKomment 1

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