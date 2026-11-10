„Menjetek mind a francba, mocskos, hazug, rosszindulatú csőcseléképítő banda” – Magyar Péter első féléves kormányzását elégtelenre értékelték a kommentelők

A Tisza-kormány által elért eredményeket is sokan kifogásolják. Egy kommentelő szerint bedöntötték az építőipart, a mezőgazdaságot, a munkanélküliséget, és 760 forintos gázolajárat is hozott a Tisza-kormány. A közhangulat szerinte rákosisztáni időket idéz. Egy másik hozzászóló sommás véleménye ez volt:

Menjetek mind a francba, mocskos, hazug, rosszindulatú, csőcseléképítő banda.

Attila is összegzett: Az ügynökakták jól sikerültek, a költségvetés jól sikerült, a románoktól vesszük a gázt, ami ugyanúgy orosz, csak három kézen keresztül jön jóval drágábbért. Eddig szuper minden, a magyar ember szeret többet fizetni mindenért, jó úton járunk...

Magyar Péter korábbi szerepvállásait és botrányait is felemlegették a kommentelők. Az egyikük cinikusan csak annyit kérdezett: Ez nem az előző kormány diákhiteles hapsija? Egy másik hozzászóló azt írta, reméli, hogy a Diákhitel Központ és a telefonrablás sem marad következmény nélkül.