„Menjetek mind a francba, mocskos, hazug, rosszindulatú csőcseléképítő banda” – Magyar Péter első féléves kormányzását elégtelenre értékelték a kommentelők

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Nem aratott osztatlan sikert a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon közzétett bejegyzés, amelyben Magyar Péter hétfői napirend előtti felszólalását reklámozták. Ismert, a miniszterelnök a kormány első fél évének működéséről beszélt.

Gidró Kriszta
2026. 11. 10. 5:22
„Menjetek mind a francba, mocskos, hazug, rosszindulatú csőcseléképítő banda” – Magyar Péter első féléves kormányzását elégtelenre értékelték a kommentelők
Fotó: Hatlaczki Balázs

A Tisza-kormány által elért eredményeket is sokan kifogásolják. Egy kommentelő szerint bedöntötték az építőipart, a mezőgazdaságot, a munkanélküliséget, és 760 forintos gázolajárat is hozott a Tisza-kormány. A közhangulat szerinte rákosisztáni időket idéz. Egy másik hozzászóló sommás véleménye ez volt:

Menjetek mind a francba, mocskos, hazug, rosszindulatú, csőcseléképítő banda.

Attila is összegzett: Az ügynökakták jól sikerültek, a költségvetés jól sikerült, a románoktól vesszük a gázt, ami ugyanúgy orosz, csak három kézen keresztül jön jóval drágábbért. Eddig szuper minden, a magyar ember szeret többet fizetni mindenért, jó úton járunk...

 
 
 
 

Magyar Péter korábbi szerepvállásait és botrányait is felemlegették a kommentelők. Az egyikük cinikusan csak annyit kérdezett: Ez nem az előző kormány diákhiteles hapsija? Egy másik hozzászóló azt írta, reméli, hogy a Diákhitel Központ és a telefonrablás sem marad következmény nélkül.

 
 

 

Magyar Pétertiszamagyarország kormánya

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