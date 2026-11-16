Több száz budapesti munkavállaló jövője válik bizonytalanná januártól

A parkolási rendszer átalakításának előzménye a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának október 1-jei döntése. A testület azt javasolta, hogy a budapesti közterületi parkolás üzemeltetési feladatai, valamint a parkolási díjak beszedése a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe kerüljenek.

A határozat szerint a parkolási bevételek üzemeltetési költségeken felüli részét kizárólag a fővárosi és a kerületi önkormányzatok kezelésében vagy tulajdonában álló közutak fenntartására, illetve fejlesztésére lehetne fordítani.

A döntés indoklásában a jelenlegi rendszer magas működési költségeit is kiemelték. A dokumentum szerint a parkolási társaságok sok száz embert foglalkoztatnak, az ellenőrzés pedig jelentős élőmunka-igénnyel jár. A határozat példaként Varsót említi, ahol a Budapestéhez hasonló lélekszámú városban mindössze tizenöt, kamerákkal felszerelt jármű ellenőrzi a közterületi parkolást.

A fővárosi parkolási rendszer átalakításának előkészítését az FKT határozatában meghatározott határidőig kell elvégezni. A tervek megvalósulása esetén tehát nemcsak az ellenőrzés módja, hanem a teljes budapesti parkolásüzemeltetés szervezeti és finanszírozási rendszere is megváltozhat.