Több száz budapesti munkavállaló jövője válik bizonytalanná januártól

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A parkolásellenőrzés digitalizációja jelentős változásokat hozhat a fővárosi rendszerben, a kamerás autók pedig idővel kiválthatják a jelenlegi, gyalogosan dolgozó ellenőrök munkájának jelentős részét. A Főpolgármesteri Hivatal szerint az érintett munkavállalók más kerületi közfeladatok ellátásában dolgozhatnak tovább, arra azonban nem adtak garanciát, hogy mindenki megtarthatja az állását.

Gábor Márton
2026. 11. 16. 11:32
Több száz budapesti munkavállaló jövője válik bizonytalanná januártól
Bontják az automatákat. Telefon nélkül ma már nem megy. Fotó: Mirkó István

A parkolási rendszer átalakításának előzménye a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának október 1-jei döntése. A testület azt javasolta, hogy a budapesti közterületi parkolás üzemeltetési feladatai, valamint a parkolási díjak beszedése a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe kerüljenek. 

A határozat szerint a parkolási bevételek üzemeltetési költségeken felüli részét kizárólag a fővárosi és a kerületi önkormányzatok kezelésében vagy tulajdonában álló közutak fenntartására, illetve fejlesztésére lehetne fordítani.

A döntés indoklásában a jelenlegi rendszer magas működési költségeit is kiemelték. A dokumentum szerint a parkolási társaságok sok száz embert foglalkoztatnak, az ellenőrzés pedig jelentős élőmunka-igénnyel jár. A határozat példaként Varsót említi, ahol a Budapestéhez hasonló lélekszámú városban mindössze tizenöt, kamerákkal felszerelt jármű ellenőrzi a közterületi parkolást.

A fővárosi parkolási rendszer átalakításának előkészítését az FKT határozatában meghatározott határidőig kell elvégezni. A tervek megvalósulása esetén tehát nemcsak az ellenőrzés módja, hanem a teljes budapesti parkolásüzemeltetés szervezeti és finanszírozási rendszere is megváltozhat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mirkó István)

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