Gyurcsány felboríthatja az ellenzéki együttműködést Budapesten

Az európai parlamenti eredmények sírba vihetik Karácsony Gergely főpolgármesteri álmait

A vasárnapi európai parlamenti választás új helyzetet teremtett az ellenzék önkormányzati kampányában is. A várakozáson felül teljesítő baloldali DK és a liberális Momentum újratárgyalná az eddigi ellenzéki megállapodásokat, ami hatással lehet Karácsony Gergely (Párbeszéd) főpolgármester-jelöltségére is.

– Karácsony Gergely politikáját büntették a választók Budapesten és Zuglóban is – közölte tegnap az M1 aktuális csatornán Farkas Örs politikai elemző annak apropóján, hogy a XIV. kerületben a szocialisták a negyedik helyre kedden vissza. Az önkormányzati választásról elmondta: az EP-választás után egyértelművé vált, hogy az ellenzék térfelén a főpolgármesteri tisztségért folytatott küzdelmet eddig meghatározó Karácsony Gergely zuglói polgármester, a baloldali pártok jelöltje és a független Puzsér Róbert, aki mögött a Jobbik és az LMP sorakozott fel, teljesen elvesztette politikai hátországát. – A Jobbik, az LMP és az MSZP leírták magukat – utalt a vasárnapi választás eredményére. Szerinte a leszerepelt ellenzéki pártokat az összefogás erőltetése miatt hagyták el a választók, akiknek az egymástól távol álló politikai irányok, közösségek és politikai karakterek egybemosása egyáltalán nem volt szimpatikus.

Karácsony Gergely ennek ellenére hétfőn a Facebook-oldalán közzétett videóban azt hangoztatta, hogy az ellenzéki oldalon a versengést most már az együttműködésnek kell felváltania. Sietősen azt is leszögezte: készen áll arra, hogy az ellenzék támogatásával a kormánypárti Tarlós István kihívója legyen októberben.

Az EP-választáson az előrejelzéseknél is jobban szereplő, két mandátumot szerző Momentumnál tegnapra elmúlt a kezdeti szerénység. – A héten döntünk arról, hogy indítunk-e saját jelöltet az ellenzéki előválasztás második fordulójában – nyilatkozta Fekete-Győr András, a liberális párt elnöke tegnap több lapnak is. A Momentum áprilisban fogott össze az MSZP–Párbeszéddel, valamint a DK-val, és leszögezték, az előválasztás győztesét fogják támogatni az őszi önkormányzati választáson. Fekete-Győr szerint az áprilisi egyezményt eredetileg is annak szellemében kötötték meg, hogy május 26-a után, esetleg új pártokkal kiegészülve átgondolják az egészet.

– Szerintem ez így normális – mondta.

A PestiSrácok.hu mindeközben – egy neve elhallgatását kérő forrásra hivatkozva – megírta, hogy Szél Bernadett lehet a Momentum főpolgármester-jelöltje. Megkeresésünkre a Momentum nem kívánta kommentálni a Szél Bernadett indításáról szóló híresztelést. A képviselőnő pedig sajtósán keresztül cáfolta az értesülést. Azt üzente, „idén nem kíván semmilyen pozíciót vállalni”.

Az ellenzéki oldalon zajló erjedési folyamatokat mutatja Horváth Gyula, a DK csepeli elnökének Facebook-bejegyzése is, amelyben a Gyurcsány-párti politikus arra utal, hogy az ellenzéki pártoknak az uniós választáson mért súlyuknak megfelelően kell összeállítaniuk az őszi önkormányzati választásokon induló közös jelöltek listáját. A katasztrofális vereséget szenvedett MSZP elnöke, Tóth Bertalan viszont egészen más hangot ütött meg, mint sikeres szövetségesei. A szocialista politikus hétfőn a parlamentben szó szerint azért rimánkodott a többi ellenzéki párt felé fordulva, hogy „ne hagyják veszni a reményt” az őszi önkormányzati választáson.

A szintén leszerepelt Jobbik és az LMP támogatásával, de függetlenként induló Puzsér Róbert kampányfőnöke, Zaránd Péter a Hvg.hu-nak azt mondta: el kell engedni mind a két párt kezét, és civil kampányt kell folytatni. Zaránd Péter azt is leszögezte: amennyiben nem nyitják, tárgyalják újra a polgármesterjelöltek kérdését, akkor kiszállnak, Puzsér pedig önállóan indul.