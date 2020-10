Gyurcsánynénak olcsók és tanulatlanok a kétkezi munkából élő magyarok

Gyurcsánynénak olcsók és tanulatlanok a magyar munkások

A DK európai parlamenti képviselője, Gyurcsány Ferenc felesége a magyar emberek millióinak sértegetését ott folytatta, ahol baloldali szövetségesei – többek között Niedermüller Péter, Bangóné Borbély Ildikó vagy Kóka János – abbahagyták.

– Egyik pártnak sem szabadna tiszteletlenül beszélnie a kétkezi munkásokról – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a Fidesz kommunikációs igazgatója annak kapcsán, hogy Dobrev Klára az október 23-i ünnep előestéjén olcsónak és tanulatlannak nevezte a kétkezi munkásokat az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Hollik István szerint nem csoda a DK EP-képviselőjének kijelentése, hiszen éppen férje miniszterelnöksége idején építették le az emberek munkahelyét. – Gyurcsányék már rég elvesztették a közbizalmat, ezzel pedig ismét megerősítették az emberekben, hogy nem lehet rájuk szavazni – mondta lapunknak a kommunikációs igazgató.

Dobrev Klára az ATV-n Rónai Egon műsorvezetőnek úgy fogalmazott: „A Fidesz egész politikája arra épül, hogy olcsó, kiszolgáltatott munkaerővel próbáljuk meg kiszolgálni a multinacionális cégeket. […] És lehet, hogy a számok jobban néznek ki, de a számok mögött emberek vannak. Az az ország amely alapvetően az olcsó, kiszolgáltatott, tanulatlan munkások kétkezi munkájára épül, nem versenyképes” – tette hozzá Gyurcsány felesége.

A baloldalnak nem ez az első, valójában degradáló kijelentése az utóbbi években. Korábban Kádár Barnabás elmélkedett arról, hogy elvenné a nyugdíjasok szavazati jogát: „Ne menjen el szavazni, hanem hagyja inkább a fiatalokra a döntést, úgyis ők szenvedik meg majd a következményeit” – írta júliusban közösségi oldalán a szépkorúakról a Momentum egyik alapítója, aki nemrég a taxisofőrökről is lealacsonyító véleménnyel volt. Szerinte „nem lesz a taxisofőrből AI-kutató, se kórházi ápoló”.

Az év is baloldali lealacsonyító nyilatkozattal kezdődött: Erzsébetváros DK-s polgármestere januárban rémisztő képződményeknek nevezte a keresztényeket és a heteroszexuálisokat az ATV egyik műsorában: „Hogyha megnézzük azt, hogy mi marad, ha lehántod ezeket a gyűlölet valamiket, ugye fölsoroltuk: a nem magyarok, a mások, a migránsok, a romák, a nem tudom én, mik, akkor ott marad egy rémisztő képződmény középen, ezek a fehér, keresztény, hereto­szexuális férfiak – meg azért nők is vannak közöttük. Ez a családelképzelés. Ez azért borzalmas, mert ha megnézzük, hogy a világon mindenütt az úgynevezett fehér nacionalisták miből állnak össze: ebből, mondom csöndesen nektek” – mondta Niedermüller Péter. Emlékezetes Bangóné Borbély Ildikó „patkányozása” is, aki szintén ugyanannak a tv-csatornának nyilatkozott: 2019. áprilisban az MSZP-s parlamenti képviselő arra a kérdésre, hogy miért nő a kormánypártok támogatottsága, azt felelte: sok a patkány Magyarországon.

A gyűlöletkeltés a helyi balliberális képviselőktől sem áll távol. A DK komáromi önkormányzati képviselőjelöltje tavaly nyáron a közösségi oldalán birkának titulálta a Fidesz támogatóit, illetve közvetve minden nyugdíjast. Balla István Facebook-bejegyzésében azt írta: „Csökkent a birkahús ára, már csak 9000 forintba kerül egy szavazat.” Az is emlékezetes volt, amikor az SZDSZ-es Kóka János miniszterként egy emberek sokaságát érintő „reformmal” kapcsolatban megjegyezte: „Ha lecsapolják a mocsarat, arról nem kérdezik meg a békákat.”