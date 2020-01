FRISSÍTVE: Spöttle: A Soros-szervezetek is segíthették a migránsokat

Megpróbálták áttörni a határkerítést Röszkénél a migránsok

Hatvan határsértő próbált áttörni a röszkei közúti átkelőnél kedd hajnalban Magyarországra, a rendőrök megakadályozták őket ebben – tájékoztatta a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-t.

Ahogy a Századvég a decemberi elemzésében rávilágított, az elmúlt hónapokban fokozatosan nőtt a migrációs nyomás az ország déli határán, miközben az illegális migránsok új eszközökkel, illetve módszerekkel törekednek bejutni Magyarország területére. A Századvég a röszkei incidens kapcsán összefoglalót készített a migrációs helyzetről. Nagy visszhangot váltott ki, hogy 2019. január 28-án, kedden hajnalban Röszkénél illegális migránsok csoportjai szervezetten próbáltak átjutni a biztonsági határzáron, akiket a magyar oldalon egy szolgálatot teljesítő fegyveres biztonsági őr figyelmeztető lövések leadásával tudott feltartóztatni.

Bakondi György: Szervezett, erőszakos akció történt Röszkén Fiatal férfiak szervezett és erőszakos módon próbáltak magyar területre jutni kedden hajnalban a röszkei közúti határátkelőhelynél, feltehetően helyismerettel rendelkező embercsempészek is segítették a nagy létszámú csoportot – jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György emlékeztetett arra, hogy az incidens ugyanott történt, ahol 2015 őszén migránsok még a kedd hajnalinál is nagyobb tömege próbált erőszakos módon Magyarországra áttörni. A főtanácsadó kedd este az M1 aktuális csatornán azt is közölte, hogy a magyar rendőrség minden kihívásra megfelelő választ fog adni, és megvédi a magyar államhatárt.

Az elmúlt évek eseményeihez képest újdonságnak tekinthető a csoportosan, szervezetten történő határátlépési kísérlet, hasonlóan az ország területére való illegális bejutást elősegítő – ám a hatóságok által felfedezett – alagutakhoz.

Ugyancsak közismert, hogy az embercsempész szervezetek – tekintettel arra, hogy több milliárdos üzletté vált az illegális migráció – az anyagi haszonszerzés reményében, illetve az amerikai milliárdos üzletemberhez, Soros Györgyhöz köthető NGO-k politikai megfontolásból ösztönzik a kontrollálatlan bevándorlást.

Mindezzel párhuzamosan a magyar választók álláspontja változatlan: a Századvég januári közvélemény-kutatása szerint a megkérdezettek 61 százaléka betiltaná a külföldről finanszírozott bevándorláspárti NGO-k tevékenységét az ország déli határánál, míg 86 százalékuk nélkülözhetetlennek tartja a tranzitzónákat Magyarország biztonságának a megőrzése szempontjából.

2015 szeptembere óta nem volt hasonló esemény Röszkénél

Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet elemzője elmondta, 2015 szeptembere óta nem volt hasonló esemény Röszkénél. Az elmúlt időszakban kisebb csoportokban próbálkoztak átjutni, például tehervagonokban elrejtőzve.

Hozzátette, az illegális határátkelést megkísérlő migránsokat figyelmeztető lövéseket egy fegyveres biztonsági őr adta le, egy civil személy, akinek joga van ahhoz, hogy „bűncselekményekben személyeket meggátoljon”. Ha a testi épsége vagy a védett objektum veszélyben van, akkor figyelmeztető lövéseket adhat le. „Ha nagyszámú embercsoport jelenik meg, és át akar törni a határon, akkor az félelmet kelthet” – mondta.

Néhány nappal ezelőtt a román–magyar zöldhatárnál is megkísérelték az átjutást a migránsok, ott rendőrök adtak le figyelmeztető lövéseket. „A kedd hajnali esethez hasonlóan azok az emberek sem tudták igazolni magukat, pedig laptop, telefon volt náluk, de iratok nem – ezt az elmúlt években több százezer migránsnál is tapasztalni lehetett” – hangsúlyozta Georg Spöttle.

Csoportosan, szervezetten kísérlik meg az átjutást

A kedd hajnali incidensben szervezetten, csoportosan próbáltak áttörni a határzáron. A migránsok zárt csoportokban – többek között a Facebookon keresztül – kommunikálnak egymással. „Kifigyelhették, hogy mikor van zárva a határátkelő, tudták, hogy este hét óra és reggel hét óra között nincsenek vámosok, határrendészek, ezért próbálkoztak hajnalban. Azt nem tudhatták, hogy fegyveres biztonsági őrök védik az átkelőt” – mondta Georg Spöttle.

Hangsúlyozta: az illegális bevándorlók nagyon felkészülten érkeztek a zárt határátkelőkhöz. Kedd hajnalban sem egy homogén csoport akart áttörni, hanem egy egyiptomi, pakisztáni, afgán vegyes nemzetiségű csoport. Valamilyen módon szerveződtek, összeverbuválódtak, akár egy Facebook-csoportban, ahol angolul beszélnek egymással. „De elképzelhető, hogy a Soros-szervezetek próbálták őket segíteni, mind külföldről, mind Magyarországról” – mondta a szakértő. A biztonsági szakértő szerint azért nem a kerítésen át kísérelték meg az átjutást, mert az masszív, magas, nehéz rajta átkelni. „A határátkelőről viszont lehetett belső információjuk egy embercsempésztől vagy civil szervezettől, és úgy gondolták, ott érdemes próbálkozni” – közölte.

Georg Spöttle a szerb határőrséggel kapcsolatban megjegyezte, a szervezeti struktúrákat át kellene alakítani, komolyabb járőrszolgálattal és komolyabb műszaki felszereltségre lenne szüksége a déli szomszédunknak, vagy csak „emberileg komolyabban kellene venni a határőrizetet, mert ha ilyen embercsoportot nem vesznek észre, akkor mit vesznek észre” – vetette fel.

Horváth József: Fel kell készülni a röszkeihez hasonló koncentrált támadásokra

– Fel kell készülni a röszkeihez hasonló koncentrált támadásokra a magyar határon – hangsúlyozta Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója kedd este az M1 aktuális csatornán.

Horváth József a műsorban Magyarország és az Európai Unió szempontjából kedvező üzenetnek nevezte, hogy a rendőrök megakadályozták az áttörési kísérletet, ami azt mutatja, hogy „a schengeni határt meg lehet védeni”.

A szakértő prognózisa szerint a következő időszakban fel kell készülni az ehhez hasonló „koncentrált támadásokra”, amelyekhez akár nőket, gyermekeket is használhatnak élő pajzsként, hogy nagyobb médiafigyelmet kapjanak.

A Hír TV megszerezte a röszkei áttörésről készült felvételeket

Horgoson növekszik a migránsok száma

A hajnali incidens után a delmagyar.hu munkatársai átmentek Szerbiába, hogy meggyőződjenek arról, mi történik a határ túloldalán. Azt tapasztalták, hogy Horgoson lényegesen több migráns van, mint akár csak egy hónappal ezelőtt. Az egyik pékségben dolgozó fiatal nő stábuknak elmondta, hogy a szomszéd üzletből az illegális bevándorlók a napokban egyszerűen kidobták az eladót, egy férfi pedig arról panaszkodott, hogy szabályosan megszállták a település határában lévő tanyáját.

Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a Belügyminisztérium

Súlyos határincidens történt a röszkei határátkelőnél keddre virradóra, amikor egy 70 fős migránscsoport jogellenesen, erőszakkal próbált bejutni Magyarország területére. Pintér Sándor miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter, soron kívül összehívta a Migrációs Munkacsoport ülését, amin részt vett Orbán Viktor miniszterelnök is. A tanácskozás után a BM épületében rendkívüli sajtótájékoztatót tartottak.

Papp Károly, a Belügyminisztérium közbiztonsági főigazgatója ismertette a történteket. Mint mondta: 5 óra 20 perckor Röszke 2 közúti határátkelőhelynek először a bal- majd a jobbszárnyán próbáltak meg erőszakosan, csoportosan próbáltak meg bejutni illegális migránsok az ország területére. A rendőrök az első betörési kísérletet sikeresen megakadályozták, ám 5 óra 30 perckor mintegy 60-70 fős illegális migránscsoport ismét megkísérelt bejutni Magyarország területére.

Az altábornagy kiemelte: miután a felszólításokra nem reagáltak egy a lezárt átkelő épületét biztosító fegyveres biztonsági őr három figyelmeztető lövést adott le, amire megtorpantak és a többségük visszafordult Szerbia irányába. Néhányan azonban szétszóródtak a határ területén, ezért Papp Károly utasítására a csongrádi rendőrök oldal és mélységi zárást hajtottak végre, ami jelenleg is tart. A lezárt területről senki sem juthat ki.

Papp Károly közölte, utasította a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát, hogy a rendőrséggel együttműködve kezdjék meg a teljes magyar-szerb határszakaszon a biztonsági határzár ellenőrzését és ahol szükséges a megerősítését. Először a röszkei határátkelőnél javítják ki a kerítést – tette hozzá.

Elmondta, felkérte az országos rendőrfőkapitányt, ellenőriztesse, hogy a határ magyar oldalán nem várták-e embercsempészek az áttörni akaró migránsokat. Rendőrszakmailag úgy ítélte meg, hogy a határőrizeti rendszer megfelelően helyt állt – közölte.

Az altábornagy közölte továbbá, hogy éjszaka Csongrád és Bács-Kiskun megyében hat helyszínen 71 fő kísérelt meg bejutni Magyarország területére.

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója ismertetése szerint a szerb-magyar határ nagyon komoly nyomás alatt áll, több mint 3400-an próbáltak meg januárban bejutni az országba illegálisan. Folyamatosan gyűlnek a migránscsoportok, akik erre kísérletet tesznek. „Az éjszaka történt esemény egy kirívó, erőszakos, csoportos áttörési kísérlet volt, amelyet fiatal férfiak hajtottak végre, szemmel látható szervezettséggel, egy emblematikus helyszínen” – utalt a 2015. évi röszkei csatára a főtanácsadó.

Szerinte a rendőröket jól vezették, gyorsan reagáltak, a három biztonsági őr pedig személyes helytállással teljesítette szolgálati kötelezettségét. A belbiztonsági tanácsadó is hatékonynak értékelte a határőrizeti rendszert.

Pintér Sándor belügyminiszter felelevenítette, hogy múlt hét hétfőn egy határszemlét tartott. Olyan információik vannak, hogy több helyen megkísérlik Magyarországra a törvénytelen behatolást. „A szemle során megállapítottuk, hogy felkészült a rendőrség egy ilyen kísérlet megakadályozására és a tények azt bizonyítják, hogy senki nem tud Magyarország területére észrevétlenül, akár egyenként, akár nagy csoportokban átjutni” – emelte ki a tárcavezető, hozzátéve: a rendőrök bizonyították felkészültségüket és erre lehet alapozni Magyarország biztonságát.

Kérdésekre válaszolva Pintér Sándor elmondta, hogy a határátkelőhelynél nem a határvédelmi rendszer kerítése van, itt ugyanis biztosítani kell napközben az átkelést. Ez egy teljesen más rendszerű kerítés, amely azonban zárva volt – magyarázta. Ha veszély van és ezt előre látják, akkor a most félreállítva lévő erős vaskapukat használják – tette hozzá.

A belügyminiszter szerint egy ilyen meglepetésszerű támadásnál a vaskapuk használatára nem volt lehetőség.

Szólt arról is, hogy az elfogottak kihallgatása jelenleg is folyik; azok, akik be akartak jönni nem uniós állampolgárok és nem is szerbek voltak, a határátlépésre vonatkozó szabályokat megszegték.

Arra a kérdésre, hogy a szerbektől kaptak-e jelzést a csoportról, a belügyminiszter közölte, az értékelés és elemzés után tudnak erre válaszolni, illetve a szerbek hozzájárulása esetén.

Egy másik kérdésre beszélt arról, hogy a biztonsági őrök „objektumvédelmet” látnak el a határon, mögöttük helyezkedik el a határőrizet, amely riasztás után megfelelő módon intézkedett is. Elmondta, két percen belül mindenkit visszafordítottak, akit nem sikerült, azokat elfogták. A határtól 60-80 méterre jutottak az emberek, ennél többet elég nehéz tenni egy 400 kilométeres schengeni külső határon – hangsúlyozta a belügyminiszter.

Pintér Sándor szerint ekkora tömeggel szemben megfelelő a határőrizeti rendszer. Ha előre lehet tudni, hogy nagy tömeg jön, akkor „mi is nagy létszámmal leszünk” – jelentette ki a miniszter.

Továbbra is hatalmas a rendőri készültség

Röszke és Szeged között, a rendőrök nagy erőkkel keresik a hajnalban Magyarországra szökött illegális migránsokat. Még mindig hét embert keresnek, a többieket vagy elfogták, vagy visszamenekültek Szerbia területére – számolt be a legfrissebb fejleményekről 9.30-kor a delmagyar.hu.

A határátkelő mindkét oldalán megkísérelték az átjutást

A delmagyar.hu információi szerint a röszkei kis határátkelő mindkét oldalán próbáltak átjutni a migránsok. Az egyik oldalon hatvanan próbáltak átmászni a kerítésen, akik át is jutottak, de az intézkedések után ötvenen visszamentek és nem jutottak be az ország területére. Hat migránst elkaptak, de hetet még keresnek a rendőrök. A határ másik oldalán körülbelül öten-hatan próbáltak bejutni. A portál úgy tudja, hogy ez nem sikerült. A határnál hatalmas a rendőri készültség, az autókat a kis határátkelőhely közelébe sem engedik, a forgalmat elterelik.

Orbán Viktor is részt vesz a Belügyminisztérium koordinációs értekezletén Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz a Belügyminisztériumban ezekben a percekben kezdődött koordinációs értekezleten, amit a Migrációs Munkacsoport keretében tartanak – közölte az M1 híradóval Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke. A tanácskozás után, várhatóan 10.30-kor a BM épületében sajtótájékoztatót tartanak.

Hatvan migráns megpróbálta áttörni a határkerítést

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, az incidens fél hatkor történt, a migránsok az átkelő két oldalán közel egy időben próbáltak meg jogellenesen az ország területére bejutni. Az akkor még zárva lévő határátkelőhelyen szolgálatot teljesítő fegyveres biztonsági őr három figyelmeztető lövést adott le.

A helyszínre irányított járőrök körülbelül hatvan migráns bejövetelét akadályozták meg, négyet feltartóztattak, a területet pedig lezárták – tudatta a százados.

A röszkei közúti határátkelőhely nem üzemel, de az autópálya-határátkelőhelyen folyamatos a forgalom – közölte a szóvivő.

A határsértők a magyar területen található határátkelőt éjszakára lezáró kapu mellett, a gyalogos és a gépjárműforgalmat elválasztó betonkordonon lévő drótkerítést rongálták meg. A kerítésoszlopokról több mint tízméteres szélességben szakították le a dróthálót – tapasztalta a helyszínen az MTI tudósítója.

A helyszínt délelőtt is egyenruhások őrizték, és az átkelőre folyamatosan érkeztek rendőrségi gépkocsik.

A reggeli órákban a rendőrség Röszke és Szeged között több ellenőrzőpontot is felállított, ahol minden járművet megállítottak, és átvizsgáltak.