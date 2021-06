Orbán Viktor: A legnagyobb terhet a családosok viselték

– A minimálbér és a garantált bérminimum együtt felfelé fogja nyomni a béreket Magyarországon. Továbbra is törekednünk kell arra, hogy az emberek minél többet kereshessenek – jelentette ki a kormányfő.

A labdarúgó Eb-vel kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, több veszély is fenyegette ezt a játékot, és mivel hazánk hosszú ideig nem szerepelt EB-n, ez most egy óriási esély. – Nehéz bekerülni oda, de ez most sikerült, a járvány hosszú ideig fenyegette az esemény megrendezését – fogalmazott.

Nyugat-Európában nem olyan jó a helyzet, a magyarok játszanak például Münchenben is, de a járványhelyzet miatt a hatalmas arénába csak keveseket engednek majd be. De felmerülnek az ideológiai fenyegetések is, a rabszolgatartó államok nyomasztó lelki öröksége, az a bizonyos térdeplés. Orbán Viktor szerint ezt nem szabadna beengedni a focipályára. A kormányfő úgy véli, ezek az államok úgy gondolkoznak, ha mindenki vállalja ezt a terhet, akkor nekik könnyebb lenne a múlt feldolgozása, de mivel mi sosem voltunk rabszolgatartók, ehhez semmi közünk, ne keverjenek bele minket. Letérdelni egy európainak azért is nehéz, mert mi büszke népek vagyunk, egy sportolótól azt várjuk, hogy küzdjön és ha kell, állva haljon meg. – Az egész térdeplősdi egy elhibázott ötlet, miközben az alapja egy történelmi-filozófiai gyökerű lelkiismeret-furdalása a volt gyarmattartó népeknek – jelentette ki a miniszterelnök.

