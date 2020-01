Szigorítanák az érdekvédők a szilveszteri rakétázást

A tüdőgyógyászok szerint a tűzijátékok füstje káros anyagokat tartalmaz

Megtiltaná a Fiatal Családosok Klubja és az Argos Állatvédelmi Egyesület a gyermekek, az idősek és az állatok védelmében, hogy magánszemélyek tűzijátékokat vásárolhassanak, de legalább azt szeretnék elérni, hogy rakétázni csak arra kijelölt helyen lehessen. Az érdekvédők a döntéshozókhoz kívánnak fordulni az ügyben.

– Évek óta folyamatosan tiltakozunk a szilveszteri rakétázás ellen, és tervezzük, hogy idén újabb lépéseket teszünk azért, hogy tovább szigorítsák a terület szabályozását főként a kisgyermekek és az állatok védelmében – közölte a Magyar Nemzettel a ­Fiatal Családosok Klubja elnöke.

Király Nóra jelezte, hogy idén is nagyon sok panasz érkezett hozzájuk a szilveszteri tűzijátékozás miatt. Gondnak tartja azonban, hogy az ügy mindig csak az ünnep alkalmával kap nyilvánosságot, és év közben mindenki megfeledkezik a problémáról.

– Ilyenkor, a téli szünetben nehéz eljuttatni a tiltakozásunkat az illetékesekhez – emelte ki Király Nóra. Hozzátette: a témában most is megjelentettek egy felhívást a Facebookon, amivel megpróbálták önmérsékletre bírni az embereket, és arra biztattak mindenkit, hogy kulturált körülmények között szórakozzanak, és ne zavarják a kisgyermekes családokat és a kutyatartókat sem. A tapasztalat azt mutatja, hogy a kérésnek kevesen tettek eleget.

– Már jóval szilveszter előtt igyekeztünk mindenki figyelmét felhívni, hogy az év végi rakétázás idején vigyázzon a kutyájára. Meg kell oldani, hogy az állatok ne szökjenek el, és akár nyugtató alkalmazásával is le kell csillapítani az ebeket – közölte lapunkkal az Argos Állatvédelmi Egyesület elnöke. Szabó Attila mindezt azért tartja fontosnak, mert ha a kutyák kimennek az utcára, akkor közülük sokat elütnek, ha pedig egy autós félrerántja a kormányt, akkor súlyos balesetek is bekövetkezhetnek.

Ráadásul a pirotechnikai eszközök különféle sérülést és tűzesetet is okozhatnak szilveszterkor. Az érdekvédő rámutatott arra, hogy ezúttal 117 elveszett kutyát jelentettek be a szilveszteri állatmentő ügyeleten, és legalább harminc ebet gázoltak el az utakon. Szavai szerint ezek az állatok a felelőtlen kutyatartók és a gátlástalan tűzijátékozók miatt pusztultak el.

Szabó Attila jelezte: a tapasztala­taik szerint a tűzijátékozók közül nagyon sokan nem tartják be a jogszabályokat. – Most január 2-a délután van, és a nyitott ablaknál hallom, hogy valaki ebben a pillanatban is lövi fel a tűzijáték-rakétákat, és ugyanezt tapasztaltuk több nappal szilveszter előtt is. Fontos lenne, hogy a hatóságok fellépjenek ez ellen.

A legjobb megoldás az volna, ha magánszemélyek nem tudnának pirotechnikai eszközöket vásárolni, mert az nem normális dolog, hogy egyesek órákon keresztül rakétáznak és megkeserítik a kutyák, a gyermekek és az idősek életét.

A visszajelzéseink alapján volt olyan dédnagymama, aki azt hitte, hogy háború tört ki. Az internet tele van az elkeseredett szülők, rokonok megdöbbentő bejegyzéseivel – hangsúlyozta.

Az Argos Állatvédelmi Egyesület határozott álláspontja: csak úgy lehet szilveszterkor szórakozni, hogy mások életét senki ne keserítse meg. Azt is elképzelhetőnek tartanák, hogy a jövőben csak arra kijelölt helyeken lehessen tűzijátékozni, már csak azért is, mert tüdőgyógyászok szerint a rakétázáskor keletkező füst káros lehet az egészségre is.