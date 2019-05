Tarlós István: Parkoljunk ingyen a saját kerületünkben!

Karácsony Gergelyék bebetonoznák a pazarló zuglói szerződéseket

Ingyenessé tenné a parkolást minden fővárosi számára a lakhelye szerinti kerületében Tarlós István. A főpolgármester a pazarló zuglói parkolási szerződésekre reagálva tette bejelentését lapunknak, s kérdésünkre elmondta: Karácsony Gergely, a kerület polgármestere „szavahihetetlen és önállótlan”. – Javaslom, hogy minden kerületi lakos számára ingyenes legyen a lakhelye szerinti kerületben a parkolás Budapesten, s csak a kerületen kívülieknek kelljen fizetniük – jelentette be a Magyar Nemzetnek Tarlós István főpolgármester a tarthatatlan zuglói parkolási helyzetre reagálva.

Mint ismert, a XIV. kerületiek köré­ben rendkívül népszerűtlen parkolási rendszert szabályozó szerződések komoly károkat okoznak, napi egymillió forintjába kerül a helyieknek, s a pazarló rendszer lassan már mil­liárdos veszteséget okoz a Zuglónak. A főpolgármester lapunk kérdésére azt is elmondta: alig lát esélyt arra, hogy Karácsony Gergely, a XIV. kerület polgármestere legyen a parkolási vizsgálatok fővezére.

– A Haladás sem pipiskedik, hogy ő szeretne indulni a Bajnokok Ligájában – fogalmazott Tarlós István, hozzátéve: Karácsony Gergely mögött semmilyen valós teljesítmény nincs. – Szinte nap mint nap önellentmondásba keveredik. A parkolási szerződés felmondását is megszavazta, majd betámadta a saját igen szavazatát. Komolytalan, mivel ő az első olyan politikus, aki rendre az ellenzéket próbálja okolni még a saját szavazata miatt is – jelentette ki Tarlós István.

Közben a zuglói önkormányzat jegyzője arról értekezett, hogy szerinte nem lehet felmondani a XIV. kerület napi egymillió forint veszteséget termelő parkolási szerződéseit – derül ki a Magyar Hírlap birtokába került dokumentumból, amelyben Papp Imre jogszabálysértőnek minősítette a zuglói képviselő-testület május 13-i határozatát.

A grémium ekkor szólította fel Karácsony Gergely polgármestert, hogy mondja fel a pazarló parkolásüzemeltetési szerződéseket. A testülethez intézett „törvényességi jelentésében” Papp azt írta, hogy a pazarló jelző nem jogi kategória, és a határozat nem alkalmas joghatás kiváltására, nem teljesíti az egyértelműség alkotmányos követelményét. A dokumentum szerint a közbeszerzési eljárás alapján létrejött vállalkozási szerződés felmondására a közbeszerzési törvény szűk körben ad lehetőséget, erre tekintettel a képviselő-testület döntése a jegyző szerint sérti a szerződés megszüntetésére vonatkozó jogszabályokat.

Papp úgy fogalmazott: a felmondás „súlyos, kirívó nagyságrendű kártalanítási és kártérítési kötelezettséget” jelent, sőt közbeszerzési bírság megfizetését is eredményezheti. Karácsony jegyzője arról is értekezett, hogy a határozatot megszavazó képviselők személyes anyagi felelőssége is fennállhat, ha az önkormányzat vagyonában csökkenés áll be.

– A jegyző a polgármester beosztottja, ezért nehéz azt kizárni, hogy Papp nem Karácsony Gergely utasítására cselekedett. A jelenlegi parkolási szerződés minden egyes nap egymillió forint pénzkidobást jelent a zuglóiaknak, ám a polgármester ezt mindenféle trükkel megpróbálja fenntartani, elhúzni annak felmondását – reagált Kocsis Máté a zuglói jegyző kijelentéseire egy más témában tartott sajtótájékoztatón tegnap. A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: a képviselő-testület döntése egyértelmű, mivel Karácsony Budapest legelőnytelenebb parkolási szerződését kötötte, s azt haladéktalanul fel kellene mondania.

A pazarló szerződések elleni tiltakozásként a Fidelitas tegnap az önkormányzat épülete előtt egy műanyag edénybe helyezett egy parkolási szerződéseket jelképező papírt, amelyet betonnal öntöttek ki, utalva arra, hogy a polgármester milyen helyzetbe hozta a kerületet. – Karácsony Gergely vésse ki a bebetonozott konstrukciót – szólította fel a polgármestert Borbély Ádám, a Fidelitas budapesti elnöke.