Drogbirtoklás miatt nyomoznak a XIX. kerületi szocialisták ellen

Kábítószer-birtoklás gyanújával nyomoz a kispesti szocialisták újabb botrányával összefüggésben a rendőrség – értesült a Pestisrácok.hu. A PS arról ír, hogy a nyomozás előzménye a 888.hu cikke volt, ugyanis a kispesti hangfelvételek egyik hanganyaga eljutott a portálhoz is. A 2019 nyarán készült hanganyagban Lackner Csaba, kispesti ex-MSZP-s önkörmányzati képviselő kokainozással vádolja meg Kránitz Krisztiánt (MSZP), a XIX. kerületi vagyonkezelő igazgatóját.

A szóban forgó hangfelvételek legfontosabb részeit a következő cikkünkben dolgoztuk fel: Lackner: Kránitz Krisztián kokainozott.

A feljelentés alapját képező hanganyagokon olyan beszélgetések hangzanak el, mint például ez:

– Bementek a vécére, és ott szívtak.

– Ki, a Krinyóék?!

– Igen.

Vagy éppen ez:

Lackner Csaba arról is beszámolt beszélgetőpartnereinek ezen az estén, hogy Kránitz drogozásáról a polgármester, Gajda Péter (MSZP) is tudott, ám a jelek szerint valamiért szemet hunyt fölötte. A beszélgető felek között az került szóba, hogy Gajda Péter meg akarta akadályozni, hogy Lackner Csaba pert indítson Dódity Gabriella Fidesz–KDNP-s kispesti önkormányzati képviselő ellen – aki fehér poros orrokat emlegetett a szocialistákkal kapcsolatban –, mert a polgármester úgy gondolta, hogy Dóditynak lehet valamilyen bizonyíték a kezében.

Lackner: A fehér poros orr meg egyebek, ugye?!

X: És ott mi lett? Beperelted végül?

Lackner: Bepereltem. De múlt hét csütörtökön képviselő-testületi ülés volt, és behívott a Péter magához.

X: És?

Lackner: És azt kérte tőlem – ezt most nagyon rossz helyre, amit mondok… –, hogy, aszongya, vonjam vissza. Mondom, Péter, miért vonjam vissza?! Mert – azt mondja – van nekik valamijük. Valakiről. Mondom: kiről?!

X: Van egy tippem.

Lackner: Igen, és róla… És róla… És így megmondta nekem a Péter, hogy róla.

Számos bűncselekmény gyanúja miatt nyomoznak a hatóságok Kispesten, amióta a Magyar Nemzet és a Hír Tv nyilvánosságra hozta a hangfelvételeket, amelyeken Lackner Csaba akkor még MSZP-s képviselő mesél saját és társai korrupciógyanús ügyeiről alkohol és fehér por fogyasztása közben. Lackner arról is beszámol, hogy az illegálisan megszerzett pénzeket a szereplők prostituáltakra, drogra és ingatlanokra költötték. A számos visszaélés között Lackner azt is elmondja, hogy hogyan kell kitenni a szegény embereket, a rászorulókat az önkormányzati lakásokból. A hatóságok egy éve nyomoznak, számos ügyben gyűjtik a bizonyítékokat, a PS szerint többek között költségvetési csalás, vesztegetés, kábítószer birtoklás, okirat-hamisítás és más gazdasági bűncselekmények miatt is folynak nyomozások.