Harminc éves lett a közkedvelt német négykerekű

Eredeti karakterét megőrizve fejlesztette tovább kompaktját a Volkswagen, a 30 éve debütált Golf elődeinél biztonságosabb, kényelmesebb és sokoldalúbb volt – olvasható az Autó-Motor cikkében.

Nagy várakozás előzte meg a 3-as Golf premierjét, ami nem csoda, hiszen az újraegyesített Németország új népautóját már az egykori keletnémetek is megvásárolhatták. Nagyot lépett előre, bemutatásakor mégis sok kritikát kapott az újdonság, mert az átlagosnál többet vártak el tőle a 2-es Golfot – jogosan – etalonnak tartó szakértők és vásárlók. A szakmai zsűri végül az 1992-es Év Autójának választotta a kompakt Volkswagent.

Utasbarát karosszéria

A méretek növelése helyett ezúttal a formatervre és a biztonságos felépítésre koncentráltak. Legömbölyített karosszériát kapott, a kerek fényszórókat mandula alakúakra cserélték. Gert Volker Hildebrand a vaskos C-oszlopot megtartva határozott kiállású és áramvonalas külsőt rajzolt, ezzel a karakterét is sikerült megőriznie. A 0,30-as alaktényező nem volt kiemelkedő, a Golf esetében azonban előrelépést jelentett, ahogy a megnövelt passzív biztonság, illetve a kibővített felszereltség is előnyös volt, de hátrányokkal is járt. Tömege 100-200 kilóval nőtt, ráadásul a magasabb előállítási költség miatt többe is került. Alapmodelljét 19 975 márkáért lehetett hazavinni, ami mai értéken 16 800 eurónak, több mint 6 millió forintnak felel meg.



Borítókép: VW Golf III (Fotó: Illusztráció)