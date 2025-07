Rapid délutáni friss – Dél-Amerikából szeretettel  + videó

A jelek szerint vannak csodák, ugyanis Dél-Amerikában nagyon bírják a magyar nyelvű videókat és Magyar Pétert, akinek már több külföldi követője akad, mint egy menő sportolónak. Kárpáti András megjegyezte, hogy a bizonyos köpködős videó is nagyon megy a közösségi portálokon. 35 millió lájk, no ezt adjuk össze.

Sitkei Levente jelezte, hogy már délelőtt is beszéltek arról, hogy a Tisza Párt nem más, mint egy virtuális mozgalom, és nem feltétlenül politikai párt. A jelenség nagyon XXI. századi, és van, amikor megkérdőjeleződik, hogy mi az igazság. Kiemelte azt is, hogy megpróbál Magyar Péter nagyon nagyot mondani, hogy hány millióan nézik, de mégis kiderül, hogy ő nem annyira ügyes, politikusként pláne nem ügyes, és azt akarja ez a nagyon moderneskedő, fiataloskodó pártelnök, önjelölt politikus, aki lényegében influenszer, hogy őt igazából mindenki figyelje. Ja, nem ! Persze az is érdekes kérdés, ez ebben a formában mit hoz a konyhára a tiszásoknak, kik, miért és hogyan segítik Magyar Pétert ebben az akcióban.

De térjünk át fontosabb dolgokra, Tusnádfürdőn a világ szeme, ahol elkezdődött a 34. nyári szabadegyetem, exkluzív vendégek, kiváló panelbeszélgetések, és azt se feledjük, hogy Orbán Viktor miniszterelnök szombaton beszédet mond, irányt és célokat jelöl ki várhatóan, ahogy ez eddig minden évben megtörtént.