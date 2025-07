Alapjogokért Központ Tusványoson: a hagyományos nemzetek Európáját képviseljük

A panelbeszélgetésben Rosonczy-Kovács Mihály, a Nézőpont Intézet külügyi igazgatója, Lorenzo Bernasconi, a Machiavelli Intézet vezető kutatója, valamint Lakó Anna, az Alapjogokért Központ nemzetközi koordinátora is részt vettek. Az előadók értékelték az elmúlt időszakot: a patrióta fordulat megállíthatatlan, és Magyarország ebben továbbra is vezető szerepet tölt be. Ránk számíthatsz! – ez az idei tusványosi rendezvény mottója.

Alapjogokért Központ Tusványoson

Fotó: Alapjogokért Sajtó