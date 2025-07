Orbán Viktor tusványosi előadását itt lehet élőben nézni

Már csak hármat kell aludni Tusványosig – jelentette be a kormányfő a közösségi oldalán. A 34. alkalommal megrendezett Bálványosi Nyári Szabadegyetem már megkezdődött, de ezúttal is szombaton tart előadást Orbán Viktor, amit élőben nemcsak a helyszínen és a televízióban, hanem a miniszterelnök közösségi oldalán is lehet majd követni. Az eseményen jelen lesz munkatársunk, és a Magyar Nemzet online kiadása élő tudósításban számol be az elhangzottakról.

Orbán Viktor szombaton tart előadást Tusványoson (Fotó: MTI/Veres Nándor)

Mint a Magyar Nemzet már beszámolt róla, a miniszterelnök már elkezdte a felkészülést és a beszédírást.

Az előadás után Tőkés Lászlóval és Németh Zsolttal beszélget Orbán Viktor.

A bálványosi nyári szabadegyetem még 1990-ben indult, és minden év júliusának második felében zajlik. Orbán Viktor harmincegy alkalommal látogatott el Tusványosra, ahol csak 2020-ban és 2021-ben, a világjárvány miatt maradt el a rendezvény.