E-papírral borítja be a karosszériát a bajor gyártó

A kütyükből ismert e-papír technológiával lesz színváltó – a szürke különböző árnyalatai – a BMW iX Flow tanulmány külseje – derül ki az autómotor.hu cikkéből.

Másfél évtizeddel ezelőtt jelent meg a kütyük világában az e-papír technológiával működő kijelző, amelynek lényege, hogy maga a megjelenítés nem fogyaszt energiát, csak az, ha van valami változás a kijelzőn – nem véletlen, hogy e-könyv olvasóknál lett népszerű ez az energiatakarékos megoldás. Mivel ahogy a nevében is szerepel, papírról van szó, ami hajlékony, nem csak sík felületre lehet felvinni azt, a BMW most épp az iX szabadidő-autó karosszériáját burkolta be e-papír fóliával.

A BMW iX Flow elnevezésű autó még csak prototípus, a fólia is pontosan a karosszériaelemekre van szabva, tehát nem olyan tekercsekről van szó, amelyet aztán késsel lehet a formához igazítani, és egyelőre csak a szürke különböző árnyalatait képes megjeleníteni a fólia, de ez is valami.



A jövő digitális élményei nem csupán a kijelzők adta lehetőségekre korlátozódnak. A valóság és a virtuális világ egyre inkább összemosódik. A BMW iX Flow koncepcióval az autó karosszériáját is életre keltjük

– fogalmazott Frank Weber, a BMW AG igazgatótanácsának járműfejlesztésért felelős tagja.

Ha nem is nagyszériában, de a drágább modelleknél népszerű BMW Individual kínálatában pár éven belül megjelenhet ez a megoldás, persze addig van pár akadály, amit le kell küzdeni. Például hogyan vezetik be az autó színét a forgalmiba, hiszen nem állandó tulajdonságról van szó, illetve a prototípus még hőérzékeny, a sivatagban lévő Las Vegasban megrendezett CES-kiállításon bemutatott BMW iX Flow-t például az árnyékban kell tartani, vagy túlmelegszik – és az adott színben rögzül – a fólia, amíg vissza nem hűl.

Borítókép: Képernyőkép (Fotó: Youtube)