Komolyra fordultak a japán multicég autóipari tervei + videó

Amikor 2 évvel ezelőtt a Sony bemutatta a Vision-S 01 elnevezésű személyautó-tanulmányát, azt hangsúlyozták a japánok, hogy nem áll szándékukban belépni a személyautó-piacra - idézi fel a korábbi történéseket online felületén az Autó-Motor magazin

Most, amikor a Vision-S 02-es szabadidő-autót prezentálják a CES kiállításon, már az a hivatalos álláspont, hogy „ennek segítségével akarják felmérni a lehetőségeket”. A szándék komolyságára a legjobb bizonyíték, hogy 2022 tavaszán életre hívják a Sony Mobility nevű társaságot. Következetesek voltak a fejlesztők, a szabadidő-autó is ugyanazt a technikát használja, mint anno a személyautó, tehát tengelyenként 1-1 darab 272 LE csúcsteljesítményű villanymotor hajt, a nagyobb méret és a 4- helyett 7 személyes belső tér miatt a saját tömeg 130 kg-mal lett nehezebb. A Sony Vision-S 01 és Vision-S 02 tengelytávolsága megegyezik, de utóbbinál a légrugókat úgy programozták, hogy a hasmagasság 15,7 cm, talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy a szabadidő-autónál 180 km/h az elektronikusan korlátozott végsebesség; a szedánnak még 240 km/órát engedtek a fejlesztők.

Az utastér természetesen tele van a Sony fejlesztéseivel, Bravia kijelzőkkel, PlayStation-játékokkal, az ülésekbe rejtett hangszórókkal részben kiváltható a fülhallgató használata. Kamerák figyelik az utasokat, amivel a gesztusvezérlést valósítják meg. A vezetőtámogató rendszer lézeres letapogatót is használ, jelenleg 2-es szintű önvezetésnél tartanak, de a mérnökök szerint – ha egyáltalán – sor kerül a Sony Vision-S 01 vagy Vision-S 02 sorozatgyártására, már a 4-es szintnél tartanak majd az aktuális hardverrel.

Az Autó-Motor eredeti cikke IDE kattintva érhető el.

Borítókép: YouTube/képernyőfotó