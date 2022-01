Ezzel a módszerrel lesz egész évben napfényes hangulat otthon

Ezúttal Izabeli Perez Harriette lengyel belsőépítész, blogger hangulatjavító tippjeinek segítségével vehetjük fel a harcot a lehangoló szürkeség ellen - írja online felületén a Lakáskultúra magazin.

Bár a már nappalok egyre hosszabbak, a tavaszra még picit várnunk kell. Hogyan őrizhetjük meg ilyenkor is otthonunk napfényes hangulatát? A lakásunkban uralkodó légkört mi teremtjük, és nem a házfalakon kívüli időjárás. Az évszakok váltakozásaiból inspirációt is meríthetünk, a legfontosabb azonban az, hogy nekünk mi tetszik.

–A nyarat szeretem a legjobban, így a belső terek berendezésekor igyekeztem megragadni azoknak a helyeknek a hangulatát, amelyeket a meleg időjáráshoz társítok, és persze azokét is, ahol imádok nyaralni – mondja Izabeli Perez Harriette. – Ezen úticélok képei jártak a fejemben lakásom színpalettájának megtervezésekor is. A kiegészítők választásakor is az ezekre a helyekre jellemző táj és növényzet inspirált. A természet az elsőszámú lakberendező, így forduljunk hozzá bátran, hogy minél tovább megőrizzük a nyár hangulatát a lakásban.

Gondoljuk át, a világ mely pontján lennénk a legszívesebben, milyen színek uralkodnak ott, és milyen elemeket jeleníthetnénk meg ebből a környezetből dekorációként a lakásban.

Napfényes hangulat

A legjobb azokra az érzésekre, illatokra, színekre összpontosítani, amit a nyárhoz, a naphoz és a meleg időjáráshoz társítunk. Van, akinek Szicília, míg másnak a homokos Karib-tenger, a levendulaillatú Provence, a színes Marokkó, másoknak pedig a lengyel vagy magyar vidék gyümölcsösei, rétjei állnak közel a szívéhez.

– Ha kiegészítőkkel teremtenénk meg otthonunk napfényes hangulatát, koncentráljunk azoknak a helyeknek a színeire, amelyeket leginkább a naphoz kötünk. – sorolja a belsőépítész.

A tengerparti légkör

Ha finom utalásként a tengerparti nyaralás hangulatát teremtenénk meg, nem biztos, hogy a kagylókkal kirakott dobozok és a horgonyok jelentik a legjobb megoldást. Ahogyan a szakember fogalmaz, ez nem mindig illik a belső térbe, és kissé elcsépelt is. – Kagylók helyett használjuk például a tengerparton szedett különlegesebb ágakat, nagyobb vázában jól mutatnak. A víz, a homokdűnék és a fű csodás színvilágát idéző len párnahuzatokkal is megeleveníthetjük a tenger hangulatát.



Nyári esték a lakásban

A trópusi éghajlatról száramzó és természetes anyagokból készült kosarak és egyéb fonott tárgyak (például lámpák és lámpások) segítségével az örök nyár országaiba repülhetünk képzeletben.

– A lámpások ideálisak a nyáresti hangulat felelevenítésére. Meleg évszakban a teraszon világítottunk velük, ősszel ideje bevinni, és a lakásban használni őket!

A természet az első számú lakberendező



A növényekről se feledkezzünk meg! A cserepes és a vágott virágok is visszarepítenek a nyárba. Válasszunk stílusos kaspókat és vázákat, melyek mintájukkal, formájukkal és színükkel varázsolnak el. – Az összes utazásomról próbálok hozni egy olyan, az adott helyre jellemző kiegészítőt, ami passzol az otthonomhoz. Leggyakrabban kerámiát választok. Már vannak tálaim Portugáliából, Spanyolországból és Marokkóból, de egzotikus kubai fából készült darabokkal is büszkélkedhetek. Nem mindig fér el a bőröndben annyi minden, amit szeretnék magammal vinni, de szerencsére az ilyen csodás helyek ihlette kiegészítők Lengyelországban is kaphatóak.

Maradhatnak a régi kiegészítők?

A válasz természetesen: IGEN! Otthonunk megújításának a legegyszerűbb módja, ha egy kis barkácsolással átalakítjuk a meglévő elemeket. Akik nem félnek ecsetet ragadni és kísérletezni a bútorokkal, maguk alkothatnak a napsütést idéző darabokat. Ha azonban nem akarunk a bútorok vagy a fal festésével foglalkozni, szerezzünk be különleges, a mediterrán országokra jellemző mozaiklapokat imitáló matricákat, amiket a falra, a padlóra és a bútorokra is ragaszthatunk. Szintén nagyon egyszerűen megváltoztatható a belső tér hangulata stílusos plakátokkal. Kedvenc plakátjaink egész évben kint lehetnek, de cserélgethetjük is azokat – így hangulatunk függvényében változnak a képek a falon.

Miért érdemes “napfényes üzemmódba” kapcsolni otthonunkat?

A nap, a fény, a meleg, na, és a sok növény látványa boldogsághormont termel, még az ősz és a tél szerelmeseiben is. Ennek a legjobb módja, ha a megfelelő kiegészítőkkel villámgyorsan napfényes atmoszférát teremtünk otthonunkban.

