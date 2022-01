Jeges varázslat otthon – avagy téli hangulatteremtés

Sokszor a kevesebb, több. Néha jól esik a szemnek az egyszerűség és a színek kavalkádjától mentes tér. Olykor elég, ha egyetlen színt választunk, és ennek az egy színnek a különböző árnyalatait használjuk lakásunk különböző helyiségeiben, részeiben. És mivel tél van, előszeretettel asszociálunk a hóra és a jégre, a fehér és hidegebb színekre. No de hogyan teremtsünk mégis igazán téli, elegánsan jeges atmoszférát?



A fehér szín, amely a térhatást optikailag is növeli, egyben a tisztaság és a légies könnyedség érzetéről is gondoskodik. Manapság egyre divatosabb fehér bútorokkal, szövetekkel, valamint kiegészítőkkel berendezni egy szobát, sőt, akár az egész lakást is.

A kép illusztráció. Fotó: Pixabay

Mozdulatlan vízesés és töredezett jeges tófelszín: a fagyott víz szemkápráztató szépségével, különleges formáival a tervezők számára kiapadhatatlan ihletforrást jelent. Érdekes és izgalmas látványt nyújthat egy-egy jégre, jeges tájra utaló praktikus dekorációs darab otthonunk lakberendezési tárgyai közt. A hűvösebb hangulatú, ám mégis eleganciát sugárzó ezüst is például tökéletes választás lehet egy fehérben játszó enteriőrhöz.



Ha egy kis vidámságot szeretnénk csempészni a téli hangulatú otthoni kompozíciónkba, a megszokott képek helyett akasszunk téli környezetben fotózott állat portrét a falra vagy helyezzünk el fehér színű, különlegesebb lakberendezési tárgyakat otthonunkban. Garantáltan magukra vonzzák vendégeink tekintetét.



Kristálytiszta csillogás

Természetesen attól, hogy a színösszeállításunk kissé formabontóan egyszerűbb, nem muszáj elszakadnunk a klasszikus formáktól sem. Néhány kristály, üveg vagy fémes dekorációval fokozhatjuk a télies, jeges hangulatot lakásunkban.

Fények játéka

A jól megválasztott fényforrás nemcsak a kellemes légkörről gondoskodik, hanem meghatározza az enteriőr stílusát. Egy látványos csillár vagy falilámpa éppúgy, mint néhány izgalmas formájú gyertyatartó csodákat tesz a belső térrel.

Téli vacsorák

Egy közös étkezést egyszerűen feldobhatunk néhány egyedi konyhai eszközzel: a ragyogó kristályból vagy fémesen csillogó anyagokból, acélból, rózsakvarcból készült kiegészítőktől lenyűgöző lesz a teríték.



Megfagyott jeges világ

Szinte ékszerként öltöztetik fel a szobát a gyönyörű üveg dísztárgyak. Egy-egy klasszikus, vagy bohókás hógömbbel a téli természetet idézhetjük meg lakásunkban.

Az eredeti cikkben képeket is nézhet az impozáns lakásbelsőkről.