Nem áll meg a tüntetésfolyam, ezúttal Vitézy minisztériumánál jelennek meg az elégedetlenek

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Azt ígérik, hogy kialvatlanság és tehetetlen düh jelenik majd meg a minisztérium épülete előtt.

Jakubász Tamás
2026. 11. 10. 11:07
Nem áll meg a tüntetésfolyam, ezúttal Vitézy minisztériumánál jelennek meg az elégedetlenek
Leszállás közben. A repülőgépek zaja nagy, a demonstrálóké sem lesz kicsi. Fotó: Havran Zoltán

Míg a hétfői lényegében összeurópai ügy volt, a múlt pénteki kifejezetten a kormányzati politika ellen irányult, a megszólított pedig az oktatási kormányzat volt. Diákok vonultak ugyanis utcára Budapesten, akik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárképző karának tervezett megszüntetése ellen tiltakoztak és azt szerették volna elérni, hogy a már felvett hallgatók változatlan feltételek mellett fejezhessék be tanulmányaikat. Céljuk volt az is, hogy végre közvetlen párbeszéd induljon a hallgatók és az oktatási minisztérium vezetése között.

Bekiabáltak Tarréknak

Október 19-én is volt egy demonstráció, kiváltó oka annak is a kormány döntése, közelebbről a jövő évi költségvetés és az abban szereplő béremelés mértéke volt. Mint arról beszámoltunk, bekiabálások fogadták Tarr Zoltánt és Nagy Ervint a kulturális dolgozók Miniszterelnökség előtt tartott demonstrációján.

A résztvevők a választások előtt sokszor beígért 25 százalékos béremelést kérték számon, amiből Magyar Péter mindössze 10,7 százalékos emelést jelentett be, azt is csak jövőre.

A miniszter az előző kormány mulasztásaira hivatkozva próbált magyarázatot adni, Nagy Ervin pedig mindössze gesztusnak nevezte a bejelentett intézkedést.

Három nappal azelőtt a Független Benzinkutak Szövetsége tüntetett a Mol-torony, vagyis az olajipari vállalat székháza előtt. A kisvállalkozó kutasok ugyanis felvetették annak lehetőségét, hogy a nagy olajvállalatok egymással összehangoltan alakítják áraikat, illetve a kormányzattal egyeztetve, annak nyomására tartják alacsonyan azokat. Álláspontjuk szerint a nagykereskedelmi árképzés és az árprés egyre több, jellemzően magyar tulajdonú töltőállomás működését veszélyezteti. Ennek az volt a háttere, hogy a világpiaci folyamatok megnyugvására hivatkozva a Tisza-többség június végén kivezette az üzemanyagok védett árát, ám kisvártatva az olajár újra megemelkedett, és a hazai kutakon is drágulás kezdődött.

De egyes feltételezések szerint nem olyan mértékű, mint amit a nemzetközi folyamatok indokoltak volna, ennek pedig az állt a hátterében – folytatódott a feltételezés –, hogy az idehaza működő, finomítóval rendelkező nagy olajcégek a finomítói árréssel megelégedve, a kiskereskedelmi árrést a nulla közelébe nyomva működtek.

Így a kisebb kutak olyan árversenybe kerültek, amit lehetetlen tartaniuk, hiszen a hasznukat a viszonteladásból nyerik.

Borítókép: Repülőgép a levegőben a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

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