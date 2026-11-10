Nem áll meg a tüntetésfolyam, ezúttal Vitézy minisztériumánál jelennek meg az elégedetlenek

Míg a hétfői lényegében összeurópai ügy volt, a múlt pénteki kifejezetten a kormányzati politika ellen irányult, a megszólított pedig az oktatási kormányzat volt. Diákok vonultak ugyanis utcára Budapesten, akik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárképző karának tervezett megszüntetése ellen tiltakoztak és azt szerették volna elérni, hogy a már felvett hallgatók változatlan feltételek mellett fejezhessék be tanulmányaikat. Céljuk volt az is, hogy végre közvetlen párbeszéd induljon a hallgatók és az oktatási minisztérium vezetése között.

Bekiabáltak Tarréknak

Október 19-én is volt egy demonstráció, kiváltó oka annak is a kormány döntése, közelebbről a jövő évi költségvetés és az abban szereplő béremelés mértéke volt. Mint arról beszámoltunk, bekiabálások fogadták Tarr Zoltánt és Nagy Ervint a kulturális dolgozók Miniszterelnökség előtt tartott demonstrációján.

A résztvevők a választások előtt sokszor beígért 25 százalékos béremelést kérték számon, amiből Magyar Péter mindössze 10,7 százalékos emelést jelentett be, azt is csak jövőre.

A miniszter az előző kormány mulasztásaira hivatkozva próbált magyarázatot adni, Nagy Ervin pedig mindössze gesztusnak nevezte a bejelentett intézkedést.