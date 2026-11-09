Napi keresztrejtvény
2026. 11. 09. 5:00
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Tiszás ügynökbotrány: megfutamodtak Magyar Péter képviselői, de a meghallgatásokat nem sikerült meghiúsítaniuk
Az ülésen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke bejelentette, eljárást indítanak az ügyben. Cseh Gergő Bendegúz, a levéltár főigazgatója pedig elárulta, nem tudták ellenőrizni a mágnesszalagokat.