Napi keresztrejtvény
2026. 11. 26. 5:00
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Magyar Péterék CDU-s társa szerint hazugság, hogy három ciklus után nem indulhatnak képviselők Magyarországon – felháborodott még a felvetésen is + videó
László András lapunknak arról beszélt, hogy az uniós intézmények elhallgatják az ellenzék korlátozását és a magyar igazságszolgáltatásra gyakorolt nyomást, amit a Tisza-kormány alkalmaz.