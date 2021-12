Csökkent a fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában

Enyhén csökkent az új koronavírussal fertőzöttek és a kórházban kezelt betegek száma az elmúlt egy héten Horvátországban és Szlovéniában

− derült ki a válságstábok vasárnapi jelentéséből.

A valamivel több mint négymillió lelket számláló Horvátországban az elmúlt 24 órában 3339 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, és a vírus okozta Covid–19 betegségben 64-en haltak meg. Kórházban 2538 beteget ápolnak, közülük 330-an vannak lélegeztetőgépen.

Az országban eddig 2 174 631-en kaptak védőoltást, közülük 1 930 331-en már a második adagot is felvették.

A szomszédos Szlovéniában vasárnapra 1478 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, és a fertőzés következtében 23 beteg halt meg. Kórházban 1140 beteget ápolnak, közülük 285-an vannak intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 229 116-an kaptak védőoltást, közülük 1 146 403-an már a második adagot is felvették. Szlovén járványügyi szakemberek szerint tekintettel arra, hogy az országban a lakosság mindössze 54 százaléka kapta meg valamelyik vakcina mindkét adagját, a másik fele pedig nincs beoltva, és nem is került kapcsolatba a vírussal, a járványhelyzetet nem lehet „stabilnak” nevezni. Szintúgy hangoztatták, hogy

aggodalomra ad okot a koronavírus új, Dél-Afrikából indult variánsa, az omikron is.

Vili Beros horvát egészségügyi miniszter szerint éppen „az oltatlanok nagy halmaza adott életet a vírus új törzsének”. Hozzátette továbbá, hogy az új vírusvariáns megfékezésére is hatékonyak az általános járványügyi szabályok, így a távolságtartás, a maszk viselése, a fertőtlenítés, a szellőztetés és a nagyobb összejövetelek kerülése.

Az Európai Unió többi országához hasonlóan Horvátország és Szlovénia is ideiglenesen megtiltotta a beutazást a dél-afrikai régióból érkezőknek. Azoknak a horvát és szlovén állampolgároknak, akik a térségből érkeznek haza, vagy az érkezésüket megelőző két hétben a térségben jártak, 14, illetve tíz napra karanténba kell vonulniuk. A karantén utolsó napján koronavírustesztet is kell végezniük mindkét országban. A szombaton életbe lépett rendelet a Botswanai Köztársaságra, a Dél-afrikai Köztársaságra, a Szváziföldi Királyságra, a Lesothói Királyságra, a Mozambiki Köztársaságra, a Namíbiai Köztársaságra, valamint a Zimbabwei Köztársaságra vonatkozik, Horvátország esetében pedig Hongkongra is.

Borítókép: Az új koronavírus ellen oltanak be horvát parlamenti képviselőket a törvényhozás zágrábi épületében 2021. január 18-n (Fotó: MTI/EPA/Antonio Bat)