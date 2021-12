Több európai városban tiltakoztak a korlátozások ellen

Több európai városban tiltakoztak szombaton a koronavírus-járvány miatt bevezetendő újabb korlátozások ellen. Bécsben az egykori császári palota tőszomszédságában tüntettek több ezren, mert Ausztriában hétfőtől a járvány terjedése miatt ismét teljes lezárást rendelnek el, és a védőoltás kötelezővé tételéről is döntött a kormány. A lezárás tíz napig lesz érvényben, de további tíz nappal meghosszabbítható. Alexander Schallenberg osztrák kancellár pénteki bejelentése szerint utána már csak az oltatlanoknak kell majd korlátozásokkal számolniuk.

A bécsi megmozdulás békésen zajlott, erős rendőri jelenlét mellett, mert a hatóságok attól tartottak, hogy identitárius és szélsőjobboldali tiltakozók megkísérlik megismételni a pénteken Rotterdamban, Hollandiában történteket, ahol erőszakba torkollott a korlátozások elleni tiltakozás.

A tiltakozók kövekkel dobálóztak, autókat gyújtottak fel és tűzijáték-rakétákat lőttek ki. Ahmed Aboutaleb rotterdami polgármester elítélte az „erőszakorgiát”. Az összecsapásokban hét ember megsérült, köztük rendőrök is. Szombaton Bredában háromszáz, Amszterdamban pedig néhány száz ember tiltakozott békésen a korlátozások ellen.

Megmozdulások voltak még Horvátországban, Észak-Írországban és Olaszországban is. Svájcban mintegy kétezer ember vonult utcára, Rómában körülbelül háromezren tüntettek, mert sok szolgáltatást csak védettségi igazolással lehet igénybe venni. Belfastban a városházánál tiltakoztak több százan, ugyanis ott is csak az oltottság igazolásával látogathatók a kocsmák és az éttermek is. Horvátországban ezrek vonultak fel, mert megítélésük szerint a korlátozások sértik a szabadságjogaikat.

