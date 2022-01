Kitiltották az iskolákból a kritikai fajelméletet

Betiltotta a kritikai fajelmélet oktatását az állami óvodákban, általános- és középiskolákban, Glenn Youngkin az amerikai Virginia állam új republikánus kormányzója. A szombaton beiktatott republikánus kormányzó első úgynevezett végrehajtói utasítása ezentúl nem teszi lehetővé az állami közoktatási intézményekben, hogy „eredendően megosztó fogalomról”, így többek között a kritikai fajelméletről oktassák a fiatalokat, mondván: „az oktatásnak életformáló ereje van”.

„A szülőknek joga van beleszólni, hogy mit tanítsanak az iskolában” – mondta beiktatási beszédében Glenn Youngkin kormányzó. A reform kapcsán pedig leszögezte, hogy „a politikai eszmék szerinti nevelésnek nincs helye az osztálytermekben.” Az oktatási reform leszögezi, hogy az alapvetően megosztó fogalmak, mint a kritikai fajelmélet, „arra utasítja a tanulókat, hogy az életet csak a faji szemüvegen keresztül szemléljék és feltételezi, hogy egyes tanulók tudatosan vagy öntudatlanul rasszisták, szexisták vagy elnyomók, míg más tanulók áldozatok. Ez megfosztja a diákokat a fontos tények és alapismeretek megszerzésétől, a saját vélemény megfogalmazásától és az önálló gondolkodástól.

„A gyermekek sokkal többet érdemelnek az oktatásból mintsem, hogy megmondják nekik, hogy mit gondoljanak”

– ismerteti a dokumentum.

Youngkin már a sikeresnek bizonyult megválasztási kampánya során is az oktatást helyezte az előtérbe, a tanárok fizetésemelése mellett, a történelemoktatás tényszerű átadására hívta fel a figyelmet. Szerinte a gyerekeket a gondolat szabadságára és annak sokféleségére kellene tanítani, míg a történelemoktatásban a jót és a rosszat is be kellene mutatni.

„Csak ezután valósulhat meg Dr. Martin Luther King Jr. polgárjogi harcos álma, miszerint a gyermekeinket nem a bőrszín, hanem a jellem alapján ítélik majd meg”

– hangoztatta Youngkin, aki szerint a kritikai fajelmélet olyan magatartásra tanítja a gyerekeket, amelyet az alkotmány faj, nem, bőrszín, származás és vallási meggyőződés szerinti megkülönböztetése tilt.

A kritikai fajelméletet az 1970-es években dolgozták ki jogászprofesszorok, annak érdekében, hogy elemezni tudják miként jönnek létre a faji egyenlőtlenségek és azokat a törvények hogyan reprodukálják, a rendszerszintű rasszizmus diszkriminatív politikájának a felülvizsgálatát követően is. Dr. Shante Tarver, az Old Dominion Egyetem professzora szerint, a kritikai fajelméletet kiforgatták és politikai célokra használják fel

„A kritikai fajelmélet a közoktatásban különböző hátterű írókat mutat be nyári olvasmányok formájában. Senki sem tanítja azt, hogy 6-7 évesek faji hovatartozásukon kívül gyűlöljék egymást, az elkeserítő és rémisztő lenne”

– nyilatkozta a professzor.

Az amerikai jobboldalt sokszor éri az a vád a kritikai fajelmélet pártolóitól, hogy „nem is értik miről szól az valójában” és csak arra használják a fogalmat a republikánusok, hogy a „fehér faji szorongást és sérelmet felerősítsék” és „elhúzzák azt, amikor az amerikai múlt és jelen vitái kényelmetlenné vállnak számukra.” A kritikai fajelméletet Virginia államot megelőzően már Arkansas, Florida, Idaho, Iowa, Oklahoma, Tennessee és Texas államokban is kitiltották az állami közoktatási intézményekből, illetve további 13 államban adtak be erről javaslatot.

Mindeközben megválasztották az Egyesült Államok első LMBTQ múzeumának ügyvezető igazgatóját. A húsz éves múzeumvezetői tapasztalattal rendelkező, Ben Garcia magát latin és semleges neműnek azonosítja, az új múzeum vezetését pedig egy „valóra vált álomnak” nevezte. Hozzátette:

„Az LMBTQ-történelmet eddig fehér, cisz-nemű szemmel mutatták be, ezen én és a múzeum többi dolgozója változtatni fog. A múzeum az ünneplés, a kapcsolatok, az aktivizmus és a mély jelentések tere lesz, ahol a kapcsolat az őseinkkel szoros lesz, a másság varázsa pedig valós.”

A kiállítások mellett, a múzeum feladatai közé tartozik majd az adománygyűjtés, valamint személyes és online oktatási programok megtartása. A múzeum várhatóan 2024-ben, New York-ban nyílik majd meg.

Borítókép: Glenn Youngkin az amerikai Virginia állam új republikánus kormányzója (Forrás: Julio Cortez / AP)