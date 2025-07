Visszaéltek az amerikai elnöki aláírásokkal?

Joe Biden volt amerikai elnök egy a The New York Times amerikai napilapnak adott megdöbbentő interjúban elismerte, hogy nem hagyott jóvá személyesen minden egyes kegyelmi kérvényt, amelyet elnöksége alatt nyújtottak be.

Donald Trump jelenlegi amerikai elnök kétségbe vonja a Biden ideje alatt autopennel aláírt dokumentumok legitimitását (Fotó: Getty Images via AFP)

Biden a telefonos interjúban hangsúlyozta, hogy „minden döntést én hoztam meg” a kegyelmekkel kapcsolatban, de beismerte, hogy a stábjára bízta, hogy az úgynevezett autopen segítségével a dokumentumokra másolja az aláírását, mert „sok emberről van szó”. Az autopen használata nem újdonság az amerikai politikában, már Truman elnök óta alkalmazzák a technológiát az elnöki aláírások reprodukálására.

A volt elnök csapata 2022 decemberében és 2023 januárjában 25 kegyelmi és büntetésenyhítési határozatot írt alá autopennel.

Ezek közül azonban volt kettő, amely több ezer ember sorsát érintette: december 12-én Biden körülbelül ezerötszáz büntetést enyhített és 39 teljes kegyelmet adott, míg három nappal hivatali ideje lejárta előtt csaknem kétezer-ötszáz crack kokainnal kapcsolatos bűncselekményért elítélt szövetségi fogoly büntetését mérsékelte – mutat rá a New York Post amerikai napilap.

A botrány most azért robbant ki, mert Donald Trump megkérdőjelezte az autopennel aláírt dokumentumok legitimitását.

Értem, miért gondolja ezt Trump, mert nyilvánvalóan ő nem nagyon figyel oda. Mindenesetre igen, minden döntést én hoztam meg

– reagált a hírre Biden.

Az ügy pikantériája, hogy a Biden-elnökség utolsó éjszakáján, 2023. január 19-én keletkezett e-mailek szerint az elnök úgy döntött, hogy előzetes kegyelmet ad családtagjainak, köztük vitatott megítélésű testvérének, James Bidennek, mindössze néhány órával hivatali ideje lejárta előtt. Jeff Zients akkori kabinetfőnök este 22 óra 31 perckor jóváhagyta az autopen használatát „az összes következő kegyelem végrehajtására”.

A Republikánus Párt vezetői most azzal vádolják Bident és stábját, hogy az autopen technológiát az elnök romló mentális állapotának elrejtésére használták. Biden ezt határozottan cáfolta, és hazugsággal vádolta a republikánusokat.

Az ügy most már az igazságszolgáltatást is foglalkoztatja. Az igazságügyi minisztérium vizsgálatot indított annak felderítésére, hogy a Fehér Ház munkatársai „visszaéltek-e az elnöki aláírások hatalmával”. Eközben a képviselőházi republikánusok James Comer vezetésével külön vizsgálatot indítottak az állítólagos fehér házi eltussolás ügyében.

Borítókép: Joe Biden volt amerikai elnök (Fotó: Getty Images via AFP)