Négyszáz év után kapnának kegyelmet a skót boszorkányok

Viharos szelek fújtak 1589 őszén, ami miatt VI. Jakab skót király – a későbbi I. Jakab angol király – hiába várt újdonsült feleségére, Anna dán és norvég hercegnőre, hogy hajója megérkezzen Skóciába. Az időjárás enyhülésével az uralkodó maga kerekedett fel, hogy biztonságban hazaszállítsa párját. Koppenhágában aztán tudomására jutott, hogy a bíróság halálra ítélt egy nőt, akit azzal vádoltak, hogy szándékosan vihart idézett elő, hogy késleltesse a királyné útját és veszélyeztesse az életét. Az ötlet szöget ütött VI. Jakab fejébe, így visszatérése után Skóciában is vádat emeltek az ügyben. Kínzás hatására – a vallatásban állítólag az uralkodó személyesen is részt vett – többen beismerték bűnösségüket. Ettől kezdve a király megszállottja lett a boszorkányság témájának, 1597-ben Daemonologie címmel még könyvecskét is kiadott a fekete mágiáról.

Ezzel együtt Skóciában kezdetét vette az a példátlan boszorkányüldözés, amelynek csak a „boszorkánytörvény” 1736-os eltörlése vetett véget.

Becslések szerint ez alatt az idő alatt 3867 embert vádoltak meg, akiknek 84 százaléka volt nő. Kétharmadukat ki is végezték, holttestüket elégették.

A gyanúsítottakat általában varázslással, rontással, alakváltással vádolták, de olykor elég volt egy kint felejtett seprű is, hogy valaki bajba kerüljön. A legtöbben az alvásmegvonás, körömletépés és más válogatott kínzások hatására beismerték tettüket. A boszorkányüldözés persze a világ más részein sem volt ismeretlen, de Skóciában ebben az időszakban lakosságarányosan ötször több emberrel végeztek ezen a jogcímen.

Négyszáz év elteltével Skócia hamarosan hivatalosan is rendezheti az ártatlanul meggyilkolt „boszorkányok” ezreinek ügyét, miután a Skócia Boszorkányai nevű civil csoport kijárta, hogy a téma a törvényhozásban is terítékre kerüljön. A társaság azt kéri, hogy Edinburgh utólagosan kegyelmezzen meg az áldozatoknak, kérjen bocsánatot tőlük és állítsanak nekik emlékművet. Követendő példaként említik, ahogy szembenéztek a múlttal Salemben: a híres amerikai boszorkányper helyszínén államilag visszavonták az ítéleteket, tisztelegtek a 19 áldozat előtt, és emlékhelyet is kialakítottak.

