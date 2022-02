Észak-Koreához hasonlítja hazáját Finnország exbelügyminisztere, akit keresztény hitvallásáért fogtak perbe. Päivi Räsänent a most zajló peréről, a finn kereszténység helyzetéről, a társadalmi valóság és a hitelvek konfliktusairól kérdezte a Mandiner. Räsänen elmondta, a politikában töltött huszonhét év után nem hitte volna, hogy

a Szentírás idézéséért, a keresztény meggyőződésem képviseletéért pert kaphatnék a nyakamba.

A Finn Kereszténydemokraták frakciószóvivője úgy fogalmazott: „néhány évtized alatt összeomlott a finnek hite a kereszténység alapelveiben. Bár a Szentírás maga továbbra is engedélyezett könyv nálunk, de a kereszténységen alapuló vélemények képviselete, mint például azon véleményé, hogy a házasság csak férfi és nő között valósulhat meg, politikailag egyre kevésbé elfogadható.”

Räsänen beszélt arról is: látni Európában, hogy a keresztények szólásszabadságát különböző módokon próbálják korlátozni. De még így is különleges, hogy Finnországban most már olyan messzire mentek, hogy a Szentírást bíróság elé citálják.

Megdöbbentő, szürreális élmény rendőrségi kihallgatásba belecsöppenni és a Biblia tanításáért megvádoltatni egy olyan országban, amelyben a szó és a hit szabadsága mélyen gyökeredzik

– tért ki saját helyzetére a politikus. Hozzáfűzte: „Ahhoz szoktunk hozzá, hogy ilyen híreket más értékrendű országokból hallunk, például Észak-Koreából vagy az egyszervolt Szovjetunióból. Ez a fejlemény engem a finlandizáció idejére emlékeztet, egy olyan időszakra, amikor féltünk nyíltan megmondani a véleményünket a Szovjetunióról.”

Elmondta azt is: Finnországban sok élő gyülekezet és aktív keresztény van. A probléma mindössze annyi, hogy

túl sokan félnek hangosan kimondani a keresztény meggyőződésen alapuló nézeteiket, és cenzúrázzák saját beszédüket.

„A per kimenetelétől függetlenül továbbra is élni kívánok az alkotmány és az emberjogi szerződések által védett hitszabadsággal, és képviselni fogom a keresztény hit tanítását, biztatva erre másokat is” – fűzte hozzá.

Borítókép: Becsületbeli ügyként tekint a szólás és a hit szabadságának kérdésére a finn politikus (Forrás: Päivi Räsänen Facebook-oldala)