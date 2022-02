Késes rablótámadás iskolások ellen Svédországban

A magányos és ötletszerűen cselekvő elkövetők mellett a bűnbandák szerepe is egyre komolyabb probléma. A svéd Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács a Reuters által idézett 2021. májusi jelentése szerint tízből nyolc lövöldözés „bűnügyileg fertőzött környezetben”, azaz például leszakadó, kimondottan szegény, elsősorban bevándorlók lakta városrészekben tör ki, és ezek mögött is legtöbb esetben bűnbandák szembenállása húzódik meg. Anders Thornberg, a svéd rendőrség országos főkapitánya úgy nyilatkozott a Financial Timesnak: fenyegetést jelenthet a svéd demokráciára, amennyiben „bizonyos csoportok” továbbra is „kívül maradnak a társadalmon”.

Borítókép: Rendőrök a svédországi Eskilstunában (Fotó: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Per Karlsson)