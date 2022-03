„Most nem sokat tehetek” – mondta két vállvonás között Biden az elszabaduló árakról

Joe Bident egy texasi ünnepség után kérdezte meg az egyik újságíró arról, hogy mire számít a kormány az energiaárak területén. „Emelkedni fognak” – felelte mosollyal az arcán az elnök.

Az újságíró ezután arról kérdezte, hogy hogyan fogja kezelni mindezt a kormány. Biden válaszul csak megvonta a vállát, majd azt mondta:

Most nem sokat tehetek. Oroszország a felelős.

Az elnök ezután gyorsan hátat fordított az újságíróknak és nem válaszolt több kérdésre. Joe Biden éppen akkor ismerte el, hogy képtelen kezelni az elszabaduló energiaárakat, amikor 15 éves rekordot döntöttek az üzemanyagárak az Egyesült Államokban, az infláció pedig soha nem látott magasságokba tört. Az elnök közömbösnek tűnt alig néhány órával azután, hogy megígérte, azon fog dolgozni, hogy csökkentse az emberek terheit. Reggel ugyanis a nagyközönségnek a tévékamerák előtt még azt állította:

Mindent meg fogok tenni, amit csak tudok, hogy minimalizáljam Putyin áremelkedését itthon!

Biden ugyanakkor nem jelentett be jelentős változtatásokat a meglévő energiapolitikáján, hogy csökkentse az árakat. Az elnök továbbra is az amerikai stratégiai kőolajtartalékok jelentős felszabadítására hivatkozik, de erőfeszítései nem sokat tettek a költségek mérséklése érdekében – olvasható a V4NA Hírügynökség cikkében.

Joe Biden kedden jelentette be, hogy az Amerikai Egyesült Államok embargót vezet be az oroszországi kőolaj- és földgázimportra. Biden – állítása szerint – azért döntött így, hogy „térdre kényszerítse” az orosz elnököt, és hogy ne „pénzelje tovább Putyin háborúját”. Az elnök ugyanakkor arról már nem beszélt, hogy az USA energiaellátásához elengedhetetlen uránt továbbra is megvásárolják Oroszországtól. Az Egyesült Államok az atomerőművei működtetéséhez jelentős mennyiségű uránt importál.

A Biden-adminisztráció válságkezelése egyre nagyobb felháborodást vált ki az Egyesült Államokban. „Életünk minden aspektusát” érinti Biden elnök „erőtlen és meggondolatlan programja, a növekvő benzináraktól a morzsolódó külpolitikáig”

– mondta Scott Presler konzervatív aktivista a Breitbart News-nak, majd hozzátette:

Elmész egy benzinkúthoz, az árak magasabbak mint egy évvel ezelőtt Trump elnök alatt. Bekapcsolod a tévét és az Oroszországgal való háborúról beszélnek, miközben Trump elnök alatt béke volt Európában. Elmész a szupermarketbe, minden hús és élelmiszer drágult. Nem lehet most úgy élni a mindennapi életet, hogy ne tapasztalnánk meg a katasztrófát, hogy milyen a Joe Biden-adminisztráció alatt élni

– magyarázta Scott Presler.

Borítókép: Joe Biden (Fotó: MTI/AP/Andrew Harnik)