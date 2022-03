Trudeau: Ukrajnai menekülteket fogad be Kanada

– Kanada ukrajnai menekülteket fogad be, és ennek érdekében egyszerűsíti a befogadási és a munkavállalással összefüggő eljárásokat − közölte Justin Trudeau kanadai kormányfő csütörtökön Varsóban, miután Andrzej Duda elnökkel tárgyalt. A közös sajtóértekezleten Trudeau bejelentette: Kanada megduplázza, harmincmillió dollárra növeli az ukrajnai humanitárius segítségnyújtásra szánt eszközeit. Emellett ötvenmillió dollár értékű támogatást nyújt az Ukrajna térségében működő projektek, például a Nemzetközi Élelmezési Világprogram, valamint a Save the Children program révén.

Szívesen befogadjuk az Ukrajnából érkező menekülteket

− jelentette ki Trudeau, hozzátéve: ennek érdekében 117 millió dollárt különítenek el a bevándorlási eljárás gyorsítására. Rámutatott: Kanadában népes ukrán közösség él. Újságírói kérdésre elmondta: annyi menekültet fogadnak be, amennyit csak lehet. Elfogadhatatlannak nevezte a civilek elleni orosz támadásokat.

Mariupolban gyermekeket bombáznak − utalt az előző napi bombatámadásra. amit az orosz fél álhírnek minősített −, és azonnali tűzszünetet követelt.

Egyértelműnek nevezte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök célkeresztbe vette Ukrajna civil lakosságát, és megerősítette: Lengyelország mellett Kanada is azon országok közé tartozik, amelyek a hágai Nemzetközi Büntetőbíróságnál (ICC) kezdeményezték az állítólagos orosz háborús bűntettek vizsgálatát.

− Tovább cselekszünk, megpróbáljuk előmozdítani az ügyet, hogy Putyint ítéljék el a bűncselekményeiért

− jelentette ki.

Andrzej Duda a sajtóértekezleten utalt a kanadai katonák részvételére a 2016-ban Lengyelországba telepített nemzetközi NATO-zászlóaljakban, valamint arra, hogy az ukrajnai háború elején az amerikai katonák mellett újabb kanadaiak is érkeztek az ukrán határ közelébe a humanitárius segítségnyújtás, valamint Lengyelország biztonságának támogatására.

A csütörtöki tárgyalásokon arról is szó volt, hogy vannak források a háború utáni ukrajnai újraépítésre − számolt be Duda. Reményét fejezte ki, hogy Ukrajna megkapja az uniós tagjelölti státust, ennek köszönhetően pedig több forráshoz juthat majd a háború utáni újjáépítéshez. Bizakodását fejezte ki, hogy az újjáépítést Kanada és az Egyesült Államok is támogatja majd.

Trudeau Varsóban Mateusz Morawiecki lengyel kormányfővel is találkozott, és tervek szerint tárgyal a háromnapos lengyelországi látogatáson tartózkodó Kamala Harris amerikai alelnökkel is.

Borítókép: Justin Trudeau kanadai miniszterelnök (b) és Andrzej Duda lengyel elnök Varsóban 2022. március 10-én. (Fotó: MTI/EPA/PAP/Leszek Szymanski)