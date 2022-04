Majdnem százszor oltatta be magát egy német férfi

Németországban vizsgálatot indítottak a hatóságok egy 61 esztendős férfival szemben, aki a gyanú szerint legalább 87 alkalommal vette fel a koronavírus elleni védőoltást – adta hírül a Deutsche Welle a Frei Presse értesüléseire hivatkozva.

A férfi különböző oltóközpontokban naponta akár háromszor is beoltatta magát.

Végül úgy bukott le, hogy az egyik drezdai oltóállomás alkalmazottja felismerte a „visszatérő vendéget”. A hatóságok egyelőre Szászországban vizsgálódnak, de feltételezik, hogy az elkövető más tartományokban is járt, így valójában a 87 vakcinánál is sokkal többet kaphatott.

Indítéka egyelőre ismeretlen, de valószínűleg oltási igazolványokkal kereskedett.

A férfit nem tartóztatták le, oltási igazolványok jogosulatlan kiadása és közokirat-hamisítás miatt folyik ellene nyomozás. Arról egyelőre nincsenek információk, hogy a többtucatnyi, különböző gyártmányú védőoltás milyen hatással volt a gyanúsított egészségére.

Hogyan úszhatta meg ilyen sokáig? – tette fel a kérdést a német közszolgálati csatorna. A jelentések szerint minden alkalommal, amikor meglátogatott egy oltási központot, egy teljesen új oltási dokumentumot vitt magával. Miután megkapta a vakcinát, eltávolította az oltást igazoló, hamisított, de valódi oltóanyagszámmal ellátott oldalt, és ezeket értékesítette. Időpontot egyébként a saját nevével és születési dátumával foglalt, de nem mutatta be a társadalombiztosítást igazoló dokumentumot, amely rögtön leleplezte volna. A DW szerint ez az eset is rávilágít a német egészségügyi rendszer hiányosságaira, hiszen az információ nem digitalizált, illetve központilag tárolt, ez pedig visszaélésekre is teret ad.

Németországban egyébként a lakosság 75 százaléka teljeskörűen oltott, de az arány alacsonyabb a keleti országrészben. Hétfő reggelre 41 129 új fertőzést és 23 halálesetet regisztráltak, ami csökkenés az előző hetek adataihoz képest. Az utóbbi időben Németországban is eltöröltek több óvintézkedést, az ország legnagyobb részén például hétfőtől nem kötelező maszkot hordani az üzletekben.

Borítókép: Egy 85 éves férfi megkapja a koronavírus elleni védőoltásának második adagját egy villamoson Frankfurtban 2021. november 4-én. (Fotó: MTI/AP/Michael Probst)