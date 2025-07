Beütött a ménkű Gombaszögön!

„Duray Miklós szellemi örököse, a szlovákiai magyarság legfontosabb találkozóhelyének újraalakítója, Orosz Örs (Sine Metu) történész-szociológus a napokban töltötte be 40. életévét. A róla és a most zajló Gombaszögi Nyári Tábor eseményeiről a következő alkalommal szólunk majd.” Így fejeztük be itt július 18-i véleménycikkünket.

Azóta beütött a ménkű!

Idén Beton.Hofi, majd Dé:nash fellépésével megérkezett a Gombaszögi Nyári Táborba is a „Mocskos Fidesz!” skandálása. Korábban e két hazai rapper koncertjein lehetett leginkább hallani a magyar kormány elleni rigmust. Gombaszögön számos értékes program zárásaként 22.30 után lépett fel ez a két előadó – az őket elkísérő, skandáló közönségükkel.

E gombaszögi mocskolódás a szlovákiai magyar médiát is foglalkoztatja. Megjelent olyan vélemény, hogy tiltsák be a tábort. Ez a meg nem gondolt gondolat agyonverné Orosz Örs és növekvő csapata másfél évtizedes áldozatos munkáját. Azokét, akik előbb a krasznahorkai vár alatti parkolóba, később a névadó településre szervezték a szlovákiai magyar fiatalok legnagyobb s egyre értékesebb találkozóját.

Örsöt nem véletlenül tekinthetjük Duray Miklós szellemi örökösének. Akik hétről hétre nyomon követik Orosz Örs oldalát a neten, azok számtalan videós beszámolójával találkozhattak az általuk felkutatott, pusztuló vagy elpusztított szlovákiai magyar emlékhelyek sikeres mentésével.

Neve, felelőssége a gombaszögi mocskolódást tárgyaló sajtóban is felmerült. Bizonyára megismerjük álláspontját. Kérdés, jelen volt-e a koncerteken? Ha nem, a vizsgálat eredményei mit mutatnak? Az világos, hogy a „Mocskos Fidesz!” jelszó előadó- és közönségfüggő. Erre milyen volt a feltehetően többségben lévő szlovákiai fiatal közösség reakciója? Együtt üvöltöttek a farkasokkal? Megpróbálták lehurrogni a mocskolódókat, vagy meghúzták magukat, mint szüleik, nagyszüleik évtizedeken át az etnikai elnyomók alatt? Milyen következtetéseket kell levonni a következő, a 2026-os nyári tábor szervezésekor?

Egy szó, mint száz: beütött a ménkű. A most 40 éves Orosz Örs sem ilyen posztszületésnapi „ajándékra” számított. Már ha számított egyáltalán, mert Örs remélt ajándékokra soha nem sandított.

Életét azok a mind nagyobb létszámban csatlakozó barátok, munkatársak gazdagítják, akiknek számos magyar emlékhely feltárását, megóvását köszönhetjük.

Így legutoljára a gombaszögi rendezvényközpont területén fekvő 14–17. századi pálos monostor romjainak feltárását, megújítását.

Kedves Orosz Örs! Számítunk ennek a mocskolódásnak is a feltárására, a tábor értékeinek őrzésére, megújítására.

A szerző nyugalmazott rádiós újságíró