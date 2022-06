Srí Lanka ötmilliárd dollárból jönne ki az év végéig

Srí Lanka idén májusban azután jelentett fizetésképtelenséget, hogy már nem tudta tovább fizetni a törlesztőrészleteket nemzetközi hitelezőinek. Ekkora gazdasági válságot 1948, azaz függetlenné válása óta nem élt át az ország. Ranil Vikremeszinghe – alig több mint három hete kinevezett – miniszterelnök, egyúttal pénzügyminiszter is, a parlamentben elmondta: hazájának legalább ötmilliárd dollárra lenne szüksége a következő hat hónapban ahhoz, hogy be tudjon szerezni olyan alapvető közszükségleti cikkeket, mint az élelmiszer, az üzemanyag vagy a műtrágya.

A huszonkétmilliós szigetállamnak 3,3 milliárd dollár értékű üzemanyagra, kilencszázmillió dollárért élelmiszerre, hatszázmillió dollárért műtrágyára, kétszázötvenmillió dollárért pedig főzőgázra lenne szüksége.

A törvényhozás máris jóváhagyta az indiai Eximbank 55 millió dolláros, műtrágya vásárlására szóló hitelét. Az ENSZ pedig segítségnyújtásra szólította fel a világ országait, s 48 millió dollárt ígért, amelyet élelmiszerre, a mezőgazdaság fejlesztésére és egészségügyre költhet Srí Lanka. Vikremeszinghe a BBC brit közszolgálati televízió szerint egyúttal jelezte, hogy kormánya késedelmesen fogja kifizetni üzleti szállítóit és az állami cégek, intézmények dolgozóit, mivel a rendelkezésre álló kevéske pénzen előbb élelmiszert vesznek. – Az emberek élelmiszer nélkül maradnának, ezért a nemrégiben kezdeményezett programunk értelmében biztosítani akarjuk, hogy minden család, még ha nincs is jövedelme, élelemhez jusson. Közkonyhákat állítunk fel a templomokban, s ebbe bevonjuk a közösségeket is – mondta.

Srí Lanka megpróbálja újratárgyalni egy a kínai állam által nyújtott másfél milliárd dolláros kölcsön törlesztési feltételeit is.

A dél-ázsiai országot keményen sújtotta a Covid–19-világjárvány, s a költségvetést is érzékenyen érintette az energiaárak emelkedése, valamint a népszerű intézkedésnek szánt adócsökkentés. A megélhetési költségek közben a csillagos égig emelkedtek a gyógyszerhiány, illetve az üzemanyagárak és más alapcikkek árának emelkedése miatt. Hivatalos adatok szerint májusban az infláció éves szinten csaknem elérte a negyven százalékot, miközben az élelmiszerárak több mint 57 százalékkal nőttek a legnagyobb városnak számító Colombóban. Vikremeszinghe a jövő hónapban terjeszti be a pótköltségvetést, amely egyfelől az állam kiadások általános visszavágását, másfelől viszont a szociális támogatások fenntartását irányozza elő. A kormány ugyanakkor a bevételek növelése érdekében a múlt héten azonnali adóügyi intézkedéseket is hozott: nyolcról 12 százalékra emelte az általános forgalmi adót, ami a várakozások szerint 65 milliárd rúpiával (181 millió dollár) növeli az államkassza bevételét. Októbertől pedig a társasági adó fog nőni 24-ről harminc százalékra.

Szintén a múlt héten a mezőgazdasági miniszter arra szólította fel a gazdákat, hogy termeljenek több rizst, mivel egyre romlik az ország élelmiszer-ellátási helyzete. Srí Lanka ugyanis tetemes élelmiszer-behozatalra szorul, ám külföldi valutatartalékainak elapadása miatt nem tud fizetni az alapvető élelmiszerekért és az üzemanyagért sem. A kormány szerint a gazdasági válságot a koronavírus-járvány okozta, mivel ellehetetlenítette a turizmust, az ország fő bevételi forrását – írja az Euronews. Az ország nemrégiben kezdeményezte, hogy a Dél-ázsai Regionális Együttműködési Szövetség (SAARC) nyújtson támogatást „élelmiszerbank” létrehozására. Srí Lanka élelmezési kormánybiztosa szerint százezer tonna élelmet szeretnének kapni adomány vagy támogatott vásárlás formájában. A nyolc országot felölelő tömörülésen belül India Srí Lanka legnagyobb támogatója. A szélesebb palettáról persze Kína sem hiányozhat:

a szigetország csatlakozott a kínai áruk bevitelét megkönnyítő selyemút-programhoz, cserébe Peking 2018-ban 1,25 milliárd dollárt folyósított Srí Lankának adósságai törlesztésére – idén májusban pedig összesen két és fél milliárd dolláros kölcsönről kezdődtek tárgyalások.

