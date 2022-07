A Wikipedia letiltotta a recesszió szócikk szerkesztését

A Wikipedia letiltotta a recesszió szócikk szerkesztésének lehetőségét, miután az elmúlt napokban rengetegszer módosították azt. Az oldalt az adminok tiltása előtti huszonnégy órában legalább negyvenhétszer változtatták meg, ennek oka, hogy az elmúlt napokban Joe Biden amerikai elnök és kormányának tisztviselői is próbálták újradefiniálni a szó jelentését.

A munkanélküliségi ráta olyan alacsonyan van, mint történelmünk során még soha. Azt látjuk, hogy az emberek még mindig befektetnek. Abban reménykedek, hogy a gyors növekedés át tud alakulni egy stabil növekedéssé, ekkor majd lesz egy kisebb visszaesés. Nem hiszem, hogy recesszióba fogunk esni

− magyarázkodott Biden. Ezt követően került sor a Wikipedia szócikk módosítására, a felhasználók abban nem értettek egyet, hogy a vezető bekezdés tartalmazza a következő mondatot: „Habár nincs közös megegyezés arról, hogy mi a recesszió pontos definíciója, általában az ország bruttó hazai termékének (GDP) két egymást követő negyedéves csökkenését használják gyakorlati meghatározásként.” Az oldal egyik szerkesztője szerint a szócikkben 2011 óta szerepelt a fenti mondat, a mostani vita pedig nem is azon van, hogy bent hagyják, vagy sem, hanem azon, hogy melyik bekezdésbe kerüljön be. Eddig a vezető és a definíció szakaszban egyaránt megtalálható volt, egy másik, a nemzeti gazdaságkutató intézet (NBER) által használt meghatározással egyetemben. A mostani gazdasági helyzetről egyébként az NBER igazgatója, Brian Deese is nyilatkozott:

Történelmünk során még soha nem láttunk olyan recessziót, amikor a gazdaság munkahelyeket teremtett

− értett egyet Bidennel.

A recesszió Wikipedia oldalát augusztusig nem változtathatják meg a nem regisztrált felhasználók, csak azok, akiknek legalább tíz napja meg van a fiókjuk és legalább tíz szócikkben hajtottak végre módosítást, melyet a szerkesztők le is ellenőriztek.

Republikánus képviselők kemény kritikával illették Biden elnököt, amiért a gazdasági válság orvoslása helyett definíciókról vitatkozik.

Azt hiszik, hogy a kommunikációjukkal van probléma, azonban sokkal inkább a politikájuk hibás. Nem változtathatod meg a valóságot az által, hogy definíciókkal játszol. Az amerikai emberek túl okosak ehhez

− fogalmazott Tommy Pigott, a republikánus nemzeti bizottság szóvivője.

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök helikopterre készül szállni a washingtoni Fehér Ház kertjében 2022. július 20-án (Fotó: MTI/EPA/Abaca/Yuri Gripas)